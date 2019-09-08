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獨／郭台銘所做的決定　友人：曾馨瑩一向全力支持

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▲▼跟著郭台銘去參加永真教育基金會新北歡樂嘉年華園遊會,曾馨瑩。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘與夫人曾馨瑩出席新北嘉年華園遊會。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘參選2020在即，團隊也找蔡沁瑜、高虹安等美女幕僚群，卻傳出原本擔任發言人的永齡基金會執行長劉宥彤的發言引起夫人曾馨瑩不滿，慘遭郭台銘冷凍，「宮鬥劇」的說法瞬間四起。不過，據了解，曾馨瑩一直在背後默默關心郭台銘的身體狀況和行程，每天問最多的問題就是「他今天幾點到家」。

知情人士坦言，在初選時，劉宥彤在團隊中的表現過於強勢，導致其他團隊要角私下有微詞，而郭台銘輸掉黨內初選後，劉宥彤就成為眾人圍剿的戰犯。劉宥彤主導的事情比較多，難免成為咎責對象，但團隊僅只於對於初選的檢討，並無部分媒體所描述有「鬥爭」的情況。

劉宥彤經歷3個月的初選，隨著郭台銘東奔西跑，郭台銘也希望劉宥彤能好好休息一番。劉宥彤在8月下旬對外宣稱將出國兩週，但實際上人都待在國內沉澱，歸隊後也不再擔任發言人一職，但仍會以她所秉持的專業提供建言。

在「宮鬥說」傳出後，郭台銘團隊認為是有心人士惡意放話，刻意要製造內部的不合；但眼看連署期限快到，團隊內部各項事務如火如荼都進行中，無暇將時間與精力投注在澄清與辯解。

對於郭台銘在投入總統初選中所傳出太太曾馨瑩一度有不同意他參選，甚或是在初選落幕後被形容成笑的燦爛地像朵花、跟誰誰誰是閨密，曾馨瑩友人表示，這些都不是事實，有些說法也對曾馨瑩不公平，而曾馨瑩本看到相關報導後也覺得很好氣又好笑，因為很多都跟真實狀況有出入。

消息人士也指出，曾馨瑩也告訴友人說，郭台銘所做的任何決定，「她一向是全力支持」，只要有任何可以幫上忙的地方，也會義無反顧地站出來。

至於初選過程中為什麼會沒有角色與聲音，消息人士表示，可能是團隊裡有其他的考量，雖然曾馨瑩沒有直接參與選舉事務，但她仍在背後關心郭台銘的身體狀況和行程，每天問最多的問題就是「他今天幾點到家」。

消息人士強調，曾馨瑩的態度非常清楚，而且從來沒有變過，就是郭台銘所做的任何決定，「她一定在背後力挺」，對於團隊正在重新調整與規劃，曾馨瑩也表示只要郭台銘有需要她的地方，她也會站出來，以實際的行動表達對先生的支持。

▼郭台銘、曾馨瑩。（資料照／記者季相儒攝）

▲▼郭台銘與羅智先出席基金會活動,郭台銘,曾馨瑩。（圖／記者季相儒攝）

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