▲ 侯友宜視察「通學巷2.0」，守護學童通學安全。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜6日視察板橋區莒光國小的「通學巷2.0」執行成效，特別針對透過科技管理以遏止違規闖入管制路段的車輛，侯友宜再次強調學童安全的路，不管是在上學或是回家的路，永遠不能輕忽，不只市府要盡全力，更希望市民一起來保護學童的安全。

侯友宜表示，安全是交通建設最重要的工作和目標，尤其對學童安全的保護和照顧更是不能少，透過「通學巷2.0」的打造，科技管理初期以勸導為主，以宣導全民共同來關心學童通學安全。

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▲ 侯友宜視察「通學巷2.0」，透過科技管理以遏止違規闖入管制路段的車輛。

交通局長鍾鳴時表示，部分於上學、放學時間實施管制通行的通學巷，因礙於學校導護志工人力不足，無法採站崗管制，許多騎乘機車或開車接送孩子的家長，或是附近居民即冒然闖入，讓上、下學的路一點都不安全。

因此，針對新北市211所國小學童通學安全，新北市交通局定期巡查檢修學校出入口及附近路口的交通號誌、標誌和標線外，今年更推動「通學巷2.0」計畫，以各校校園周邊交通環境差異選擇合適的改善措施，包括增設綠底行穿線、學校速限標誌、當心學童標誌、當心學童彩色鋪面等，加強提醒駕駛人注意學童安全外，更加入科技管理，運用車牌辨識執行取締，以遏止違規闖入管制路段的車輛，確保學童安全。

交通局交通安全科科長林昭賢表示，「通學巷2.0」計畫目前已陸續完成山佳國小、莒光國小、豐年國小、秀朗國小、深坑國小、和平國小、坪林國小、中正國小、烏來國小、大崁國小、土城國小、麗林國小等12 校，預計9月底將完成20校，並以2022年完成全市211所國小通學巷2.0改善計畫，打造通學安全城。