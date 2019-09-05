▲ 800萬翻新「北台灣最髒公廁」，水湳洞停車場14日啟用。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

配合水金九觀光發展所興建的瑞芳區水湳洞停車場，因長年遭海水鹽害與海風侵蝕，停車場的接駁車轉運站、廁所等設施損壞率高，加上設備老舊不堪，新北市交通局投入800萬元經費，進行更新改善工程，預定9月14日重新啟用。

交通局長鍾鳴時5日前往視察並表示，水湳洞停車場已重新規劃405個汽車停車位、10個大客車停車位，以及5個婦幼車位、12個身障車位，免費提供停放，預計中秋節連假前一天9月12日完工，為配合9月13日的十三層遺址點燈活動進行管制，預計9月14日開放啟用。

▲ 瑞芳水湳洞停車場「廁所」改善。

交通局停車管理科科長吳政諺表示，每逢假日，水湳洞停車場幾乎滿場，但因位於海岸邊，長年遭海水鹽害與海風侵蝕，致場內的接駁車候車亭、廁所等公共設施損壞維修頻率高，加上設備皆已老舊不勘；交通局為提供觀光旅客更好的旅遊品質，決定進行更新改善工程。

吳政諺指出，因該場址屬於行政院環保署公告的土壤及地下水污染整治場址，依法先行提出施工計畫申請獲得環保署施工許可後，於2019年8月立即啟動水湳洞停車場內公共設施改善工程，動支約800萬元，全面更新場內公共廁所、旅客休息亭及管理人員管理室，並進行場內鋪面及重新標繪停車格位標線。

▲ 瑞芳水湳洞停車場改善。

▲ 瑞芳水湳洞停車場「接駁車候車亭」改善。