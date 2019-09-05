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當心觸法又重罰！颱風過後漂流木多　新北農業局：勿亂撿拾

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▲ 當心觸法又重罰！颱風過後漂流木多 新北農業局：勿亂撿拾。（圖／新北市農業局提供）

▲ 當心觸法又重罰！颱風過後漂流木多，新北農業局：勿亂撿拾。（圖／新北市農業局提供，同下）

記者郭世賢／新北報導

白鹿颱風超大豪雨帶來豐沛雨量，大量降雨使得山區部分地區排水不堪負荷，加上臺灣山區地勢陡峭、水流湍急、地質年輕、地震頻繁，瞬間的高降雨量引起土石崩落夾帶大量樹木沖入河床中，將大批漂流木自山區溪流沖刷，並滯留在下游河床當中。河川、水庫、海岸等地區也陸續出現漂流木堆積情形，新北市農業局提醒，漂流木屬於國有財產，勿隨意撿拾以免觸法。

農業局長李玟表示，颱風豪雨等天然災害過後，常有漂流竹木，隨溪流匯入河川流入本市海岸，或隨潮汐海浪漂流堆積海岸邊。農業局除了立即派員冒風雨巡視海岸線之外，遇有漂流木即刻辨識是否為貴重木並集運保管，經辨識後非貴重木的廢柴、竹、木則由土地管理機關儘速清理。

▲ 當心觸法又重罰！颱風過後漂流木多 新北農業局：勿亂撿拾。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北市瑞芳區深澳岬步道漂流木堆積。

其中「貴重木」，因為具有標售價值，是屬於全民所有的國有財產，因此新北市政府或林務單位必須負責註記、檢尺並運回保管，辦理標售後將所得全數繳納至國庫，再透過預算分配至各級機關推行各項公共建設。

農業局表示，漂流木需在政府機關正式公告開放後，於指定的時間及區域內自由撿拾清理，並以徒手撿拾為主，經檢查哨登記後，才能搬運離開。

海邊的漂流木切勿撿拾，以免觸犯森林法第50條最重5年以下有期徒刑；如果是貴重木，更加重其刑至1/2，最高併科贓額20倍以下罰金，最高可求處7年以下有期徒刑等，竊木用的重機械和車輛列為犯案工具將予沒收，請民眾務必遵守規定，以免受罰。

▲ 當心觸法又重罰！颱風過後漂流木多 新北農業局：勿亂撿拾。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北市萬里區台2線52K以機具集運漂流木。

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