▲「美台關係特展」淡水海關碼頭登場，侯友宜：台美友誼永固。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係展」5日於新北市淡水海關碼頭開幕，市長侯友宜到場祝賀展出成功，並與美國在台協會（American Institute in Taiwan,AIT）處長酈英傑，回顧過去四十年來台美深厚友誼。

侯友宜表示，1979年他才大學四年級，他認識歷任AIT台北辦事處長，但是他們不認識我，「只有與酈處長彼此相識」，應該脫去官銜，如同朋友般珍惜緣份，永保友誼，也希望台美友善關係永遠地走下去。

侯友宜強調，新北市向來以城市外交輔助正式外交，希望用軟實力拓展國際外交關係，未來也會持續秉持友善城市的角色，積極參與國際事務，促進國際社會和諧。

▲ 新北市長侯友宜（右）與美國在台協會處長酈英傑（左）合影。

美國在台協會處長酈英傑表示，「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係展」自8月30日至9月26日在淡水海關碼頭登場，展出內容以新媒體呈現美台關係四十年間重大活動，文件文物、照片影片都非常珍貴，還有擴增實境等互動裝置，可一窺台美間歷年成就及里程碑。

文化局指出，新北市升格前，就和全球許多城市密切往來，包括與美國俄亥俄州瑞奇蘭郡及辛辛那提市、佛羅里達州邁阿密戴德郡、加州洛杉磯郡、馬里蘭州巴爾的摩郡締結為姊妹市。2015年、2017年，並與美國在台協會合辦「卡洛琳‧馬拉凱訪台演唱會」、「強納森‧史凱爾斯鋼鼓樂團」，讓國人接觸更多美國文化。