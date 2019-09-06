賓士接送！金牌教練帶小三「忘情對打」...猛力撞壞沙發　她調監視器一見氣暈

▲賓士女溫馨接送金牌教練。（資料圖／突發中心翻攝）

記者戴若涵／新北報導

新北市一間知名跆拳道館某負責人兼教練，不顧自己已有為未來共同打拚的糟糠妻，竟大搞婚外情，還將小三帶進到館內激戰，教練妻見到道館沙發壞掉，調閱監視器才驚見丈夫竟與他人沙發上「忘情對打」，一怒之下報警處理，但由於小三聲稱不知教練已結婚，獲檢方不起訴處分，教練則被法院判有期徒刑2月，可上訴。

教練妻子指控，她與丈夫結婚5年，雖然偶有爭吵，但彼此仍努力磨合，還一起經營跆拳道館，由丈夫擔任總教練，因為培訓出的選手比賽屢屢獲得金牌，丈夫更被封為「金牌教練」。

▲人夫因培育出多名優秀選手，受封「金牌教練」。（資料圖／突發中心翻攝）

教練妻子2019年1月間卻從友人口中得知，「有個女人開賓士接送你老公」，起初她還不以為意，後來才逐漸發現丈夫晚歸、行蹤交代不清等情況，她才起了疑心；2月中旬她發現道館內的沙發毀損，原以為是小學員頑皮弄壞，孰料，調閱監視器才發現，竟是自己枕邊人與小三在沙發上偷情，一怒之下怒告2人妨害家庭。

教練到案後供稱，並未告訴對方自己已婚，2人僅發生過一次性關係，對方身分是剛認識的傳播妹，而小三也堅稱不知道教練已婚，獲新北地檢署不起訴處分；新北地方法院審理後，依通姦罪判教練有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

▲教練妻子傷心提告。（資料圖／突發中心翻攝）

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