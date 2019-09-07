浪漫男飛機上站6小時！只為讓老婆「躺3椅」安穩睡　網轟：自私！

▲網友貼出老公整整站在走道上6小時的照片。（圖／翻攝自推特／Courtney Lee Johnson）

記者黃心瑀／綜合報導

大家對浪漫的定義是甚麼？日前一名推特網友分享自己在飛機上看到的一幕，一名男子為了讓老婆能夠「躺在」座椅上，睡得更安穩，選擇自己站在椅子邊的走道整整6個小時的時間；有些人認為男子的行為很無私，但有些人則認為女方太過自私，更有人表示「如果這就是愛情，那我寧願孤獨。」

根據外媒報導，該名推特網友日前搭乘飛機時，目睹了讓他感到暖心的一幕，並且發推文抒發心情，他貼出一張照片，照片中可以看到一名穿著藍色襯衫的男子，背著包包站在一排座椅邊的走道上，而3張座椅上面則躺著一名女性，他寫道「這傢伙整整6個小時都站著，讓他的妻子可以睡覺。這才是愛情啊！」

雖然男子這樣做似乎顯得紳士有禮，但許多網友卻不買帳，大家都認為躺著的女性非常自私，有人說「如果那就是愛情，那我寧願孤獨」、「這種愛是怎樣？你讓你的另一半感受到壓力。為何不靠在他的膝蓋上睡覺？」、「愛應該是男方願意這樣做，而女方不讓他這樣做吧。」

不過還是有網友覺得這樣的做法十分浪漫，甚至可以媲美鐵達尼號的傑克跟蘿絲；也有網友當起柯南認為，可能這名男子跟老婆並沒有坐在一起。但如果以安全考量來說，有網友表示「空服人員不會允許這樣的事情」、「空服員不會讓乘客站在走道上超過5分鐘，更不用說6小時。」

