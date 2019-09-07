遊客爽吃「沙威瑪」...一看帳單花了9萬元！前員工曝真相

▲沙威瑪，示意圖，與本文無關。（圖／記者陳建竹攝）



記者邱茀濱／綜合報導

美食「沙威瑪」在台灣往往不到100元就能享用，但是一名女遊客齊夫（Laura Ziff）之前在耶路撒冷舊城區一間餐廳買沙威瑪，竟然被老闆收取10100元新謝克爾（約新台幣9萬元），讓她相當傻眼。

綜合外媒報導，齊夫當時在雅法門（Jaffa Gate）附近的舊城沙威瑪餐廳（Old City Shwarma Restaurant）點了一份沙威瑪，未料帳單上面竟然刷了她10100元新謝克爾，而店家自從上個月就承諾會退款，不過她到現在都還沒有拿到錢。

▲遊客買沙威瑪被坑。（圖／翻攝Secret Jerusalem臉書，下同）



於是齊夫就到臉書社團Secret Jerusalem發文求助網友，因為她需要更多關於店家的確切名稱。此外，一名餐廳前員工就爆料稱店家不是第一次發生這種情況了，「這是老闆的工作系統，導致他會離職的原因之一」，之前警察就上門過3次，全是因為消費糾紛。

前員工又說，餐廳沒有菜單，僅向顧客告知一份沙威瑪需收取80元新謝克爾，結帳時卻偷偷算成歐元或美金，有些人當場就抓包，但有些人沒看清楚就簽單了。他表示，更誇張的是，有時單子上連美金（dollar）都沒有寫出來。