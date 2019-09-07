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台中潮港城「有包商領不到錢」　廠商將和公司討論尾款支付

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▲潮港城驚傳跳票。（圖／潮港城臉書）

▲潮港城驚傳跳票，但公司宣稱營運正常。（圖／潮港城臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市知名的婚宴餐廳潮港城國際美食館驚傳跳票，不少食材供應商原本5日該收到貨款結果落空，潮港城集團執行長吳俊彥7日表示，董事會已臨時開會決議會填補資金缺口，不會影響餐廳營運；一名廠商說，他只知很多人都被跳票，實際金額不詳，下午將和董事會討論如何收尾款。

潮港城每月向台中魚市場租地，月租費上百萬元，由於鄰近國道和74線，交通便利，加上數百個停車位，適合舉行婚宴和社團聚餐，生意不錯，近幾年不但向魚市場買地擴大營業，去年更斥資數億元，在彰化縣員林鎮新建「皇潮鼎宴」高級餐廳。

一名食材供應商說，原本5日要收到貨款結果落空，他不方便說自己被跳票多少，只知蠻多人都被跳票，實際金額不知道，下午會和潮港城討論如何支付後續尾款。

吳俊彥表示，其中有一個股東因為個人資金運用，臨時退股，導致資金出現缺口，董事會昨天緊急開會討論，會補足缺口，吳強調，並不是營運出問題，旗下的女兒紅餐廳、皇潮鼎宴營運都很正常。

據了解，股果所投入的資金全用在皇潮鼎宴工程費上，造成沒有多少餘錢用到經營上，加上人事成本過高，而原本看好員林的商機，如今也沒有如預期，目前正在尋找新股東加入營運。

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