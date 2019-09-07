中鋼傳說級月餅「有錢還買不到」！　他一咬下驚為天人：人間美味

▲今年有搶到中鋼綠豆椪的網友PO出照片。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

位在高雄的中鋼公司不僅生產鋼鐵，連蛋黃酥、綠豆椪都賣出知名度，最近中鋼職工福利委員會更加碼推出水餃、蔥油餅等等美食。一名網友近日收到廠商送的中鋼綠豆椪，一咬下去瞬間驚為天人，「哇X！太好吃了吧！怎麼回事？」立刻上網準備下訂一整盒，才發現「中鋼的月餅只開放員工跟眷屬購買」，害他對綠豆椪的美妙滋味朝思暮想，一心想著何時才能再吃到。

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原PO在PTT表示，他平常很討厭吃包有蛋黃的糕點，一開始不抱期待的咬下中鋼綠豆椪，想不到「裡面的蛋黃跟肉鬆搭配得天衣無縫，簡直是人間美味啊！」想自己訂一盒來慢慢享受時，才發現中鋼員工和眷屬才有購買資格，即使價格實惠又CP值高，他也只能看得到吃不到，光想到就心癢難耐。

雖說中鋼的專業是製造鋼鐵，但原PO十分好奇，怎麼能把月餅做得如此成功？許多網友開玩笑說，「在一堆火爐的地方烤點月餅不過分吧！」「爐火未冷就順便烤一下月餅。」「本業虧錢只好轉賣月餅衝業績。」還有人舉例，其實很多公司副業都做得快要比本業成功，「因為台鐵賣便當、台酒賣泡麵啊！」

據了解，中鋼福利社平日就有販賣中式囍餅、9吋生日蛋糕及酒釀桂圓為主的麵包，很多員工都會買回家給家人吃，每逢端午節或中秋節，粽子、綠豆椪、蛋黃酥等明星商品更是賣到缺貨，員工們都會變身為代購商，每次出手都是好幾盒。

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