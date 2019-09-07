前任瞞女友求愛「防火巷爬牆敲窗」　她受驚揭4年半渣行徑：上床不戴套

▲女網友和前任甩了之後又被撩，讓她一度以為兩人還有機會。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者張靖榕／綜合報導

一名女網友抱怨，交往4年的男友主動提分手後，半年來不斷傳訊息撩她，還從防火巷爬牆敲窗戶找人，更誇張的是男方這些舉動都是瞞著新任女友做的。她更抱怨，交往時男方待她一毛不拔，卻對新女友百般呵護，「既然愛她就別來招惹我」。男方離譜行徑讓網友驚呼「太變態了吧」、「渣男還在擱擱纏」？

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，過去和男友交往4年多，「你把我糟蹋得體無完膚」，今年3月被分手後，「這半年來你時不時來撩我，讓我誤以為我們有機會，原來，你早有女友。」

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原PO表示，男友過去對她一毛不拔，「上床也不戴套，對她（新女友）卻百般呵護，讓她住你家、認識你們家人。她要你戴套你就戴，還告訴她想要個孩子，還出錢給她學開車，你對她跟對我根本天壤之別。」

▲原PO前任爬牆敲她窗，恐怖行徑讓網友直呼「太變態」。（示意圖／pixabay）

至於男友從防火巷爬牆她窗外敲窗戶，「說一堆大便話很思念我之類的，說我的手機打不進去」，那是因為原PO把所有聯絡方式都封鎖了，「既然你愛她就別來招惹我」。為了保護自己，原PO把8月份兩人對話紀錄趕在男方收回前全都錄下，「我都跟你女友講了」，「我不是心機重，是不想哪天被你女友抓到，我還可以拿影片保護自己，是你想騙我，不是我主動招惹你。」

到了最近男方的感情又告吹，原PO沒好氣地說，「你不是愛她嗎，去跪在她家前面求她回來吧，反正你每一任女友都跪過，不差這一任啦！」她還將前男友的臉書照片貼到社團中。

網友們看到紛紛留言，「爬防火巷太變態了吧」、「到現在渣男還在擱擱纏」、「揮別不適合的過去，才有幸福的機會」、「那麼，選擇我吧」、「顏值在哪？壯碩男子惹人愛？」、「我真的沒看到他的顏值，有人看到了嗎？」