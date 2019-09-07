一家4人上山採蘑菇！回來「只剩3人」卻不報案...警揭暗黑真相

▲命案發生地。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

黑龍江克東縣50多歲的姜姓男子，日前與大嫂及2名姪女一起上山採蘑菇，但卻掉入河中不幸溺亡，且身上沒有其他意外傷害痕跡。其中一名姪女靜靜（化名）在審訊中稱，叔叔是因為喝醉了酒，不小心滑倒摔下橋，但警方對此說法並不買賬，明明目擊悲劇，但3人卻均沒有報案。最終迫於壓力，靜靜終於說出實情。

據《看看新聞》報導，警方上月底接到報案，稱有人在村裡的東橋下發現一具男屍，從現場情況看，屍體並沒有其他意外傷害痕跡，應該為溺水死亡。經調查，死者是建國村村民姜某，今年50多歲，一直都是未婚單身，身強體壯的他不像會失足落水。

在得知姜男事發前一天，曾上山採蘑菇後，警方審問了同行的姪女。靜靜透露，當時叔叔喝醉了酒，一不小心滑倒摔下了橋，不過警方覺得她的說法疑點重重。姜男其他親屬則指稱，這對叔姪平時關係並不和睦。

▲靜靜最終坦誠交代。（圖／看看新聞）

民警再度提審了靜靜，迫於壓力，靜靜終於說出實情，原來當天叔侄二人在橋上發生了口角，並產生了肢體衝突，她一時激動，就將叔叔推下了橋，走在前面的母親和妹妹聽到「撲通」一聲後，馬上就用手機的手電筒照橋下，但由於當時水流湍急，並沒有找到姜男，三人就這樣回家而且沒有報警。

目前，犯罪嫌疑人姜某某已被克東縣公安局刑事拘留，案件還在進一步審理中。網友紛紛表示，「這教育觀是怎麼了？？」、「智商感人」、「另外兩個人目睹了卻無動於衷不犯法麼？？？」、「不害怕嗎」。