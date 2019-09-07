跟進雙北！高雄宣導「超商、咖啡店、速食店」騎樓禁菸…12月開罰

▲雙北9/1起實施超商咖啡店騎樓禁菸後，高雄也同步跟進，並在12/1起開罰。（圖／新北衛生局提供）



記者洪正達／高雄報導

癮君子注意了！雙北地區9月1日起實施「連鎖超商、咖啡店騎樓禁菸」首日便開出13張罰單，無獨由偶，高雄市也在同日開始跟進，不過仍有3個月的宣導期，直到12月1日起進行取締，除了超商及咖啡店騎樓外，甚至連速食店也囊括在內。

高雄市衛生局指出，為讓民眾享受美食、購物時不受二手菸的危害，攜手連鎖便利商店（統一超商、全家便利商店、OK、萊爾富、美廉社）、咖啡店（星巴克、多那之、金鑛、路易莎、85度C、季洋）及速食店（麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、丹丹漢堡、必勝客、達美樂、拿坡里、SUBWAY）等19大連鎖業者，共1023家門市，公告「連鎖便利商店、咖啡店及速食店之騎樓及庇廊」自2019年9月1日起全面禁菸，共同打造無菸環境。



市府副秘書長張裕榮表示，打造更多無菸環境是高雄市政府持續努力的目標，也很感謝這次積極響應的業者，共同推動無菸環境，相信大家的努力會使市民更健康，呼籲吸菸市民都能遵守禁菸規定，共同打造健康清新的無菸環境，讓我們一同為健康把關。



「連鎖便利商店、咖啡店及速食店之騎樓及庇廊」自2019年9月1日起全面禁菸，宣導期3個月，自2019年12月1日起進行違規取締，公告騎樓與庇廊均指建築物地面層外牆面至道路境界線間之空間，在上方有樓層覆蓋者稱為騎樓，而只有遮蔽物覆蓋者則稱為庇廊，但由於兩者所指空間及功能並無差異，故習慣上稱騎樓，為減少市民對禁菸場所辨識混淆，故一併加入庇廊公告。