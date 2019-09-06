　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

「AI換臉」技術引爭議　臉書出資逾3億發起DeepFake檢測挑戰賽

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼臉書出資逾3億發起DeepFake檢測挑戰賽。（圖／翻攝自Facebook官方部落格）

▲臉書發起DeepFake檢測挑戰賽。（圖／翻攝自Facebook官方部落格）

記者王曉敏／綜合外電報導

臉書（Facebook）周四（5）日宣布將出資1000萬美元（約新台幣3.15億元）與微軟（Microsoft）、學術界及人工智慧（AI）界的合作夥伴一同發起深度偽造（DeepFake）挑戰賽，以刺激創新並警示人們分辨真實與虛構的內容。

深度偽造，是運用人工智慧與機器學習的的人體圖像合成技術，將圖像與影片重複堆疊，合成至目標圖像與影片上，造成似假還真的效果。不少有心人士正利用這種技術竄改影片達到傳播錯誤訊息的目的，成為臉書近來所面臨的最新威脅。日前藝術家博斯特斯（Bill Poster）及豪維（Daniel Howe）與廣告公司Canny合作，在Instagram上發布一則以臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）為主角的深度偽造影片，呼籲臉書相關問題。為確保有更好的開源工具來檢測深度偽造內容，臉書宣布將偕同一系列合作夥伴，發起挑戰賽。

▲▼臉書出資逾3億發起DeepFake檢測挑戰賽。（圖／翻攝自Facebook官方部落格）

▲挑戰賽的目標是研發一款每個人都可輕鬆使用的深度偽造檢測工具，以便更有效地檢測這些用以誤導閱聽眾的影片。（圖／翻攝自Facebook官方部落格）

深度偽造檢測挑戰賽由康乃爾理工學院、麻省理工學院、牛津大學、加州大學柏克萊分校、紐約州立大學奧爾巴尼分校及馬里蘭大學帕克分校的學者共同發起。挑戰賽的目標是研發一款每個人都可輕鬆使用的深度偽造檢測工具，以便更有效地檢測這些用以誤導閱聽眾的影片。挑戰賽將包含一組資料集與排行榜，評選出頂級的深度偽造檢測系統，並發放獎勵。資料集將在今年10月「國際計算機大會」（ICCV）上進行測試，並於12月在加拿大溫哥華舉行的NeurIPS會議期間發布。

臉書技術長施羅普佛（Mike Schroepfer）表示，深度偽造是個不斷演變的技術，要打擊它就像對抗垃圾郵件一樣深具挑戰性，「我們希望透過協助產業界與AI界的結合，以便取得更快速的進展。最重要的是，要有免費提供的資料、明確同意分享資料的參與者，且幾乎沒有限制。」臉書正在制訂一組資料集，該資料集將採用付費演出且同意用以挑戰賽的演員，而不會使用任何臉書用戶的資料。整體來說，臉書將投入超過1000萬美元來舉辦這場競賽。

ET快訊
男星身分證藏秘密　「Y」字頭連走路都有風
北車前飯店驚爆懸疑命案　男遭「雙手反綁＋頭套塑膠袋」陳屍客房
機長遲未現身航班大延誤　乘客自願開飛機…航空公司還准了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

「AI換臉」技術引爭議　臉書出資逾3億發起DeepFake檢測挑戰賽

更新且慢！Windows 10更新造成CPU使用率飆高　微軟宣布啟動調查

8K畫質掀戰火　三星98吋量子電視要價近200萬登台

三星Galaxy Fold折疊手機今天重新開賣　妙招解決螢幕問題

Touch ID有望回歸！最快在明年平價版iPhone上採用

英特爾前進IFA秀Project Athena聯盟實力　OEM夥伴力挺

Apple Music推網頁版　聽音樂不用再靠iTunes和Music App

影／iPhone 11手機殼搶先亮相！配件商曝「墨綠、漸變」2新色

Sony Xperia 5 IFA亮相　「師承Xperia 1大師級手機關鍵科技」

微軟發表新品型號FCC文件曝光！10月可能推全新無線鍵盤和滑鼠

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

浪浪屢中山豬吊「2前腳慘遭截」 發抖縮牆角...他暖喊：帶你回家

日本「爆食男」1口嗑完冰棒超自豪 下秒抱頭狂扭...痛喊：Ｘ吃太快了

3天秒殺！日本雜誌附贈玩具ATM　還原度超高...連台幣也能存？！

逢甲大學極簡「飯店風宿舍」超夯　附冰箱+閱讀燈...CP值↑學生搶住

「AI換臉」技術引爭議　臉書出資逾3億發起DeepFake檢測挑戰賽

更新且慢！Windows 10更新造成CPU使用率飆高　微軟宣布啟動調查

8K畫質掀戰火　三星98吋量子電視要價近200萬登台

三星Galaxy Fold折疊手機今天重新開賣　妙招解決螢幕問題

Touch ID有望回歸！最快在明年平價版iPhone上採用

英特爾前進IFA秀Project Athena聯盟實力　OEM夥伴力挺

Apple Music推網頁版　聽音樂不用再靠iTunes和Music App

影／iPhone 11手機殼搶先亮相！配件商曝「墨綠、漸變」2新色

Sony Xperia 5 IFA亮相　「師承Xperia 1大師級手機關鍵科技」

微軟發表新品型號FCC文件曝光！10月可能推全新無線鍵盤和滑鼠

9/9國民體育日！新北板橋14座運動場館、6處泳池免費使用

沈玉琳翻出高市府新女神「地表最辣照」　白喬茵羞紅：喔！好吵喔　　

孩子有OX型腿！醫曝伴隨「6症狀」速就醫...一過關鍵年齡就不正常

秋節外出避開國3！中寮隧道速限40KM　北上、南下替代道路看這裡

奴才必看DIY寵物月餅　柴柴試吃「舔舌回味」：再一塊

募資不到1天破300萬達標！銅鑼灣書店台灣重啟「為自由靈魂而開」

主人撥「大叔啤酒肚」　貓皇一臉厭世：人家骨架大啦！

有線電視爆新斷訊風暴！74萬戶10月看不到三立、壹電視

球哥曝自家簽名鞋ZO2「每節炸裂」　抱病到湖人試訓表現爛透

汪星人也有髮禁！　長毛臘腸犬美容完變「耳下3公分」

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

3C家電熱門新聞

日媒：春天將看到4.7吋iPh..

Windows 10更新造成C..

Touch ID有望回歸！最快..

舊款iPhone下殺七折！ ..

iPhone 11手機殼搶先亮..

Sony Xperia 5 I..

Yahoo驚傳全球大當機！旗下..

三星Galaxy Fold折疊..

遠傳、台星祭出9月iPhone..

三星開賣區塊鏈手機Klaytn..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

買iPhone XS Max ..

Note 10崩解Apple信..

三星98吋電視登台　要價近20..

更多熱門

相關新聞

包龍星直播悄重開　網轟：無可救藥

包龍星直播台的臉書在整起事件爆發後，一度關版，不過現在又開了！還表示「由他人口中說出來，再一傳十、十傳百就成了編劇，到最後總是變成最糟糕的劇情，懂的人不用我們解釋就懂的」，不過就有眼尖網友發現，原來只要光是按個怒就會被封鎖，直罵無可救藥！

「臉書約會」整合IG！「暗戀名單」秘密配對

公開資料庫驚見逾4億筆臉書帳號資料　用戶ID、電話號碼全都露

Telegram擬發行自家加密貨幣「Gram」

臉書取消「人臉辨識功能」自動啟用！

關鍵字：

臉書DeepFake深度偽造

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初來新低　換新台幣5萬賺到3份炸牛排

韓國瑜稱等25分鐘　日學者怒：早上才通知換地點

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

離婚告前公婆討大聘　新娘敗訴

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

喉嚨卡卡竟是肺腺癌3期！醫曝：1年前就有徵兆

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光

狂戰國中女258次　補教師敗給黑斑

安宰賢開趴真相曝光！具惠善發言全被打臉

外送員拒送上樓　她傻眼：2個月來第一次碰到

她參加宿營「大腿溫溫的」　低頭驚見男性DNA

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

更多

最夯影音

更多

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面