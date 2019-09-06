「AI換臉」技術引爭議　臉書出資逾3億發起DeepFake檢測挑戰賽

▲臉書發起DeepFake檢測挑戰賽。（圖／翻攝自Facebook官方部落格）

記者王曉敏／綜合外電報導

臉書（Facebook）周四（5）日宣布將出資1000萬美元（約新台幣3.15億元）與微軟（Microsoft）、學術界及人工智慧（AI）界的合作夥伴一同發起深度偽造（DeepFake）挑戰賽，以刺激創新並警示人們分辨真實與虛構的內容。

深度偽造，是運用人工智慧與機器學習的的人體圖像合成技術，將圖像與影片重複堆疊，合成至目標圖像與影片上，造成似假還真的效果。不少有心人士正利用這種技術竄改影片達到傳播錯誤訊息的目的，成為臉書近來所面臨的最新威脅。日前藝術家博斯特斯（Bill Poster）及豪維（Daniel Howe）與廣告公司Canny合作，在Instagram上發布一則以臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）為主角的深度偽造影片，呼籲臉書相關問題。為確保有更好的開源工具來檢測深度偽造內容，臉書宣布將偕同一系列合作夥伴，發起挑戰賽。

▲挑戰賽的目標是研發一款每個人都可輕鬆使用的深度偽造檢測工具，以便更有效地檢測這些用以誤導閱聽眾的影片。（圖／翻攝自Facebook官方部落格）

深度偽造檢測挑戰賽由康乃爾理工學院、麻省理工學院、牛津大學、加州大學柏克萊分校、紐約州立大學奧爾巴尼分校及馬里蘭大學帕克分校的學者共同發起。挑戰賽的目標是研發一款每個人都可輕鬆使用的深度偽造檢測工具，以便更有效地檢測這些用以誤導閱聽眾的影片。挑戰賽將包含一組資料集與排行榜，評選出頂級的深度偽造檢測系統，並發放獎勵。資料集將在今年10月「國際計算機大會」（ICCV）上進行測試，並於12月在加拿大溫哥華舉行的NeurIPS會議期間發布。

臉書技術長施羅普佛（Mike Schroepfer）表示，深度偽造是個不斷演變的技術，要打擊它就像對抗垃圾郵件一樣深具挑戰性，「我們希望透過協助產業界與AI界的結合，以便取得更快速的進展。最重要的是，要有免費提供的資料、明確同意分享資料的參與者，且幾乎沒有限制。」臉書正在制訂一組資料集，該資料集將採用付費演出且同意用以挑戰賽的演員，而不會使用任何臉書用戶的資料。整體來說，臉書將投入超過1000萬美元來舉辦這場競賽。