吹頭髮傳來哭聲！媽見馬桶冒出「藍神燈精靈」求救　嘆：才剛洗好澡

▲兒子自己爬進馬桶卡住了啦！（圖／原PO授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

小朋友開始會走路時真的令不少大人頭很痛，對任何事都感到好奇的他們，總是喜歡到處探索，時不時就「誤闖禁地」。一名媽媽日前就聽到兒子在家中某處大哭，循線一找才發現兒子卡在馬桶裡無法逃出，讓她傻眼抱怨每天都有不同程度的驚嚇事件。

「我要抱怨我家的熊孩子無1日不讓媽媽少受驚嚇。」一名媽媽5日在臉書「爆怨公社」貼出一張照片，她表示自己在吹頭髮時，突然聽到一陣哭聲，循著聲音找，才發現兒子竟然有半個身體都卡在馬桶裡，原來是他自己調皮爬進去，但是出不來只好崩潰大哭。

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原PO看到這幕真的不知該哭還是該笑，趕緊先拿手機拍張照紀念再把兒子抱出來。她向《ETtoday新聞雲》記者表示，兒子平時就很喜歡玩馬桶水，推測這次應該是兒子手臂很有力，一撐腳就進去了，不過還好不是頭先入水，沒有立即的危險；然而更無奈的是，兒子才剛洗好香香的澡而已，下次浴室門絕對要關好。

貼文一出，網友們都笑說「贏了，我家的頂多啃過馬桶而已」、「人家是阿拉丁神燈，寶寶是馬桶神燈」、「還好沒沖水」、「小孩真的是無極限」、「沒有拿馬桶水來喝就算不錯了」。

此外還有人建議可以用這張圖整一整孩子，等他懂事一點就拿照片證明他是「從馬桶出生的」，「以後長大給他看照片，他就知道自己是從哪裡出生的」、「有圖有真相」、「人家從石頭蹦出，兒子從馬桶生出」。

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