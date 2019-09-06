新竹妹直擊「最強UberEats」...謀生力量藏催淚彈　網揪心：指定他送餐

▲新竹妹暖讚「最強UberEats！」（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

外送行業風潮興起，讓不少弱勢民眾很是欣慰，靠一點一滴的汗水自力謀生、溫飽肚子！新竹一名女網友在路上直擊「最強UE」，只見一名外送員開著四輪車送餐，比起一般與時間搶賽的外送員，形成了極大反差，讓原PO好奇一問，「這樣能在指定的時間內送到嗎？」

這名女網友在臉書《爆廢公社》上傳一張頗有視覺衝擊力的照片，日前在路上看到一台UberEats外送車，有別以往飛速飆馳的機車，這次居然是「阿公阿嬤等級」的四輪代步車，讓原PO笑稱，「最強UE」底家啦！

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仔細看看畫面，地點位在新竹竹北某路上，一名外送員悠哉坐在電動車上，從容不迫往前行，原PO在後方忍不住笑虧，「這樣能在指定的時間內送到嗎？不過應該可以闖紅燈就是了！」

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▲網友感動噴淚！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

照片曝光後，引發眾多網友朝聖觀看，紛紛猛笑回應「這是偷開阿公的車」、「有辦法送上樓嗎？」、「反正沒在指定的時間送到好像也不會怎樣…時間會自己延（攤手，不過這種車改一下可以跑很快」、「志在工作，不在送達」、「老人年金賺起來」、「 我某天看到有人駕駛這台，奔馳在華中橋的機車道上」、「和一篇沒送餐上樓的形成對比」。

其實先前不少外送員在臉書透露，因為處於弱勢身分，找工作四處碰壁，所幸有外送商機興起，讓他們能餬口飯吃，靠自己能力賺外快！網友則暖回，「應該鼓勵他」、「二度就業，棒」、「 這好像是行動不方便的人在駕駛的，他不方便還努力工作很棒啊」、「如果我需要外送，我會指定他幫我送」、「這個工作其實幫助到很多弱勢的人，不過不應該違規，若造成車禍更不應該」。

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