　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新竹妹直擊「最強UberEats」...謀生力量藏催淚彈　網揪心：指定他送餐

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲新竹妹直擊「最強UberEats」...謀生力量暖炸　網噴淚：指定他送餐（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲新竹妹暖讚「最強UberEats！」（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

外送行業風潮興起，讓不少弱勢民眾很是欣慰，靠一點一滴的汗水自力謀生、溫飽肚子！新竹一名女網友在路上直擊「最強UE」，只見一名外送員開著四輪車送餐，比起一般與時間搶賽的外送員，形成了極大反差，讓原PO好奇一問，「這樣能在指定的時間內送到嗎？」

這名女網友在臉書《爆廢公社》上傳一張頗有視覺衝擊力的照片，日前在路上看到一台UberEats外送車，有別以往飛速飆馳的機車，這次居然是「阿公阿嬤等級」的四輪代步車，讓原PO笑稱，「最強UE」底家啦！　

請繼續往下閱讀...

仔細看看畫面，地點位在新竹竹北某路上，一名外送員悠哉坐在電動車上，從容不迫往前行，原PO在後方忍不住笑虧，「這樣能在指定的時間內送到嗎？不過應該可以闖紅燈就是了！」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲新竹妹直擊「最強UberEats」...謀生力量暖炸　網噴淚：指定他送餐（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲網友感動噴淚！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

照片曝光後，引發眾多網友朝聖觀看，紛紛猛笑回應「這是偷開阿公的車」、「有辦法送上樓嗎？」、「反正沒在指定的時間送到好像也不會怎樣…時間會自己延（攤手，不過這種車改一下可以跑很快」、「志在工作，不在送達」、「老人年金賺起來」、「 我某天看到有人駕駛這台，奔馳在華中橋的機車道上」、「和一篇沒送餐上樓的形成對比」。

其實先前不少外送員在臉書透露，因為處於弱勢身分，找工作四處碰壁，所幸有外送商機興起，讓他們能餬口飯吃，靠自己能力賺外快！網友則暖回，「應該鼓勵他」、「二度就業，棒」、「 這好像是行動不方便的人在駕駛的，他不方便還努力工作很棒啊」、「如果我需要外送，我會指定他幫我送」、「這個工作其實幫助到很多弱勢的人，不過不應該違規，若造成車禍更不應該」。

►戀愛老司機：重點是眼神

ET快訊
快訊／停車場遭夾！中和女卡車門「腰部變形」命危
氣炸鍋用油量少…減重妹1月後反胖5公斤　網點破「關鍵優點」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

氣炸鍋用油量少！減重妹1月後「反胖5公斤」　網點破「關鍵優點」頓悟了

月子中心1晚6500！天龍妻堅持「住滿28天」不貸款就放生　兩派人吵翻

發票中4000...下秒震驚想補救！一票人見證「南瓜馬車00:00消失」好悲催

熊貓外送員「可以不要送上樓嗎」…她傻眼：2個月來第一次碰到　2000人激辯

雲林鋼管秀！黑丁妹深蹲開M腿…「蜜桃肉炸出」紅衣哥秒伸手　一換角度爆淚

長髮妹託友代購「3、5條痘痘藥」　豬隊友買完：妳是要賣嗎？她心痛了

影／中班弟作業求外掛！3層模型屋...叔叔「1hr神交差」　家長眼睛全亮：學到了

新竹妹直擊「最強UberEats」...謀生力量藏催淚彈　網揪心：指定他送餐

快訊／轎車闖平交道遭撞！　台鐵吉安=花蓮暫停行駛

吹頭髮傳來哭聲！媽見馬桶冒出「藍神燈精靈」求救　嘆：才剛洗好澡

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

浪浪屢中山豬吊「2前腳慘遭截」 發抖縮牆角...他暖喊：帶你回家

日本「爆食男」1口嗑完冰棒超自豪 下秒抱頭狂扭...痛喊：Ｘ吃太快了

3天秒殺！日本雜誌附贈玩具ATM　還原度超高...連台幣也能存？！

逢甲大學極簡「飯店風宿舍」超夯　附冰箱+閱讀燈...CP值↑學生搶住

新竹妹直擊「最強UberEats」...謀生力量藏催淚彈　網揪心：指定他送餐

快訊／轎車闖平交道遭撞！　台鐵吉安=花蓮暫停行駛

吹頭髮傳來哭聲！媽見馬桶冒出「藍神燈精靈」求救　嘆：才剛洗好澡

交友軟體用愛吸金！　消基會爆「9成自動續訂、5成不退款」

快訊／午後雷陣雨來了！高屏等7縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

才剛開門...隔壁車位突然上升！他夾縫隙差點去了　扭頭嚇傻想哭：我的車

北台媽祖起駕了！200船隊宜蘭外海會香繞境祈福　體驗蘭陽呷平安

募資上線1晚破200萬！銅鑼灣書店台灣重啟「為自由靈魂而開」

氣炸鍋用油量少！減重妹1月後「反胖5公斤」　網點破「關鍵優點」頓悟了

解決小黑蚊肆虐！花蓮試辦推拉防治法　62村里實施殘效性噴藥

金香起特地慶生卻被趕回家！邕聖祐「我忍得很辛苦」捧臉親了

假技術真詐財？　沈智慧踢爆「節電達人」行騙千萬　

快訊／王力宏紅館演唱會爆取消　主辦解釋：考量安全而延期！

台股穩守紅盤...收盤上漲23點　三大法人合計買超81.26億元

韓國瑜稱「等日本人25分鐘」　日學者怒PO文打臉：換時間又地點

經典3缸仿賽重機超進化重返！凱旋「DAYTONA 765」登場

陳明文300萬影響選情？蔡英文重申支持對外說清楚

想存錢升學…她努力「張開雙腿」任人蹂躪　含淚「遮三點」被逮又罰款

台灣氣候必備除濕機！　網熱議「開機時段、方法」：開窗讓空氣流通

世籃賽／羅健兒是易建聯球迷　對中國要拿出戰鬥精神

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

生活熱門新聞

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」..

颱風「法西」生成！路徑公布....

發票中4千卻掰了！網見證悲催時..

菜錢1萬5！老媽天天「6道菜兩..

中班弟模型屋作業！叔叔1hr神..

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關..

好市多中和店將實施新政策　網推..

1車佔2位mini 神阻擋　T..

她託友代購3、5條痘痘藥　買完..

辦健身房7個月0改變！辣妹1句..

颱風法西生成！最新路徑出爐

首批泰國山竹6日下午2點抵台「..

月子中心1晚6500！妻堅持貸..

外送員超怕接的單！揭密點這種最..

更多熱門

相關新聞

Gogoro S2 ABS電動機車煞停體驗

不久前Gogoro（睿能創意）才推出Gogoro S2 ABS，透過「光譜靛」專屬車色、新增USB插座、感應鑰匙卡等方式強化產品，其中攸關騎乘安全的就是導入「BOSCH ABS 10防鎖死煞車系統」與「MAXXIS（瑪吉斯） M6237 S輪胎」，Gogoro也特別邀請媒體一同體驗品牌首款ABS電動機車的煞停性能。

馬自達最新電動車積極路測中

他封外送平台「年輕人曙光」　網嘆難賺

賓士釋出EQS電動概念車預告圖

保時捷Taycan電動跑車亮相

關鍵字：

UberEats外送員四輪車電動車送餐

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初來新低　換新台幣5萬賺到3份炸牛排

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

離婚告前公婆討大聘　新娘敗訴

喉嚨卡卡竟是肺腺癌3期！醫曝：1年前就有徵兆

颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光

狂戰國中女258次　補教師敗給黑斑

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

她參加宿營「大腿溫溫的」　低頭驚見男性DNA

《航海王》作者放話：再5年完結篇

人妻偷吃塞滿嘴！他當場抓包…竟是性感闆娘

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

小勞勃道尼被爆重回漫威宇宙！

外送員拒送上樓　她傻眼：2個月來第一次碰到

更多

最夯影音

更多

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面