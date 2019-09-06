8K畫質掀戰火　三星98吋量子電視要價近200萬登台

▲三星宣佈在台上市89吋QLED高端8K電視，要價近200萬元。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

8K高畫質與大尺寸，絕對是電視市場未來的關鍵字，去年德國IFA韓廠三星宣佈進軍8K，在今年初美國拉斯維加斯消費性電子展，也與另一韓系家電品牌LG，同時發表旗下8K電視系列新品，近期LG宣布在特定市場開賣旗下88吋8K OLED電視，三星則宣布在台灣開賣市售最大98吋QLED 8K量子電視，要價199萬9900元，高階影音家電在今明年將掀戰火。

三星電視近年看準2020年東京奧運與大尺寸螢幕成長需求，積極布局8K電視產品，除了稍早推出的65吋、75吋及82吋QLED 8K量子電視外，今（9／6）再宣布98吋QLED 8K量子電視，9／9正式在台上市的消息，是目前台灣市售最大的家用8K電視。

▲針對還沒到位的8K訊號，也強調8K電視畫質會優於4K的呈現。

根據台灣市場調查，4K在2019年第二季已達到近80%滲透率，8K在台灣市場還不到1%的滲透率的情況下，因4K市場已接近飽和，各品牌全力布局8K趨勢下，預估2019年8K的整體市場可挑戰5%滲透率。

以高端市場為主力的三星電視，針對8K趨勢積極佈局，在台灣已推出多款尺寸的8K商品，企圖在台灣8K市場搶下市佔第一，本次亮相的98吋QLED 8K量子電視除強調畫質外，也內建變色龍模式，並以優雅外型為特色，而還沒到位的「8K內容與訊號」，則以演算法進行降噪處理、紋理創建、邊角修復優化，做出比4K畫質還要再升級的呈現。

要價近200萬元的電視，贈品也不手軟，祭出要價248,000元的「OSIM uInfinity Luxe天王之王頭等款按摩椅」，即起便可接受訂購。

另一韓廠LG旗下推出的88吋8K OLED電視，近日也在澳大利亞、德國、法國、英國和美國正式出貨，要價29,997元美金，折合台幣約938,000元，預計明年將正式在台開賣。

▲LG近期也在特定市場出貨88吋OLED電視產品。

然而，價格近200萬元的電視仍未破台灣史上最貴的紀錄，2017年SONY在台發表100吋的Z9D旗艦機種，定價達208萬8000元台幣，是目前單台電視售價的最高紀錄。

▲SONY 100吋Z9D旗艦系列，台灣上市時定價破200萬元。