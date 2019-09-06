「Uber條款」剩1個月開罰！司機跪求延緩　林佳龍：研議緩衝期





▲代僱駕駛跪在交通部門口，希望延緩103-1條上路。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

「汽車運輸業管理規則」103-1條（俗稱「Uber條款」）即將在10月6日上路，時間僅剩1個月，交通部為讓Uber能順利轉入計程車體系，近日將開放多元化計程車可預告車資、免跳錶，但Uber司機怒批「加開場次根本不夠」。交通部長林佳龍表示，政策方向沒有變，時間不足部分已在研議緩衝期。

網路叫車平台代催駕駛自救會6日直衝交通部陳情，口中「延緩執法」、「部長出面負責」等口號，跪在地上要求延長103-1緩執法衝期，給全台上萬平台代僱駕駛一條活路。自救會代表表示，交通部要求7月提出相關資料，7月中就已經提出資料，但官員8月卻問有提嗎，根本看不到效率，代僱駕駛10月初沒有工作，但官員還是照領薪水，交通部官員心態不正確。

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▲網路叫車平台代催駕駛自救會6日直衝交通部陳情。

自救會發言人李威爾說，從103-1公告以來，3個月來積極跟交通部溝通，盡全力配合政府政策跟走向，部長喊出人合法、車合法，也很努力配合政策，肯定部長政策，希望司機可以留下活口，部長、次長政策下達後，在做團協時產生很大的問題，最大問題是執行政策的官員，與部長的認知有很大的落差。

「計程車產業表面說歡迎，實際卻是不斷阻撓。」李威爾說，計程車業者只為了自己的利益，正是代僱駕駛進入計程車最大的阻礙，公路總局跟警察協商給錯的訊息，包含人次、場次，自救會的問題是實際問題，官員卻是不針對問題做正面解決，4個月預告期進度嚴重落後，交通部有做事，但跟做對、做好事是不同的。

▲自救會認為，難道他們的選票不是選票。

李威爾舉例，現在為止，最大司機區域在雙北，考試目前到9月已經額滿，而且是爆滿，現在要去報只能報10月16日的新北市場次，但是法規10月6日就要執行，1萬多名的司機根本不能報考試，公總不承認場次跟數量是錯估的，一昧看到冷冰冰的數字。

▲▼自救會試圖翻過圍欄進入交通部抗議。

交通部長林佳龍上午出席「交通科技產業會報」時說，感謝計程車業者、Uber業者願意配合交通部新的政策，Uber納管的方向是大家支持的，交通部必須協助司機轉型，計程車的營業登記證需要經過考試，車子的貸款也必須無縫的轉移，這兩部分已經開始實施，確實反應非常踴躍，每周幾乎都有近千人考試，已1萬輛計算，需要近半年才能考完，時間不足會有一些緩衝配套措施，會聆聽各界意見。

林佳龍表示，運管條例修訂10月6日上路，政策方向沒有變，但人車合法化需要考試、辦理證件等，時間不足有在研議緩衝期，現在討論的是時間不夠，要讓司機有路可走。他說，最近有兩個新的配套，包含預告車資，把共享經濟新應用用在轉型升級；允許跨區領照，要有緩衝機制，讓人考試納管、讓車交易完成。