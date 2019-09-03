海巡署20週年慶暖場　金馬澎鐵三角「特色馬克杯」抽獎開跑

記者郭世賢／綜合報導

海巡署金馬澎分署為20週年署慶辦理暖場，特別舉辦「金馬澎海巡鐵三角」粉絲專頁抽獎活動，設計具金門、馬祖、澎湖地方景色特產形象LOGO的金、馬、澎特色馬克杯，共要送出9個金、馬、澎特色馬克杯，只要在FB粉專按讚並公開分享貼文，就有機會抽得「金、馬、澎特色馬克杯」。

▲ 海巡署20週年慶暖場，金馬澎海巡鐵三角「特色馬克杯」抽獎開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

活動時間：2019年9月3日至10月14日止。第一階段金門地區：9月3日起至9月17日止。第二階段馬祖地區：9月18日起至10月2日止。第三階段澎湖地區：10月4日起至10月14日止。

抽獎活動流程：民眾到「金馬澎海巡鐵三角」粉絲專頁按讚，並公開分享貼文。在粉絲專頁貼文留言處標記3個好友，並回答馬克杯上的景點。第一階段（金門地區）：風獅爺、八達樓子、軌條砦。第二階段（馬祖地區）：芹壁村、媽祖神像、東莒燈塔。第三階段（澎湖地區）：跨海大橋、雙心石滬、風茹草。

中獎名單公布及獎品寄送方式：每階段以電腦隨機選號方式，分別抽出3名，共9名得獎者，並於各階段結束後，次日於粉絲專頁公布中獎名單。得獎者請於公布後4日內私訊粉絲專頁小編，並提供收件人姓名、電話及地址（無法取得聯繫者視同放棄），獎品寄送僅限國內地區。

金馬澎分署長廖德成表示，希望藉此活動能讓國人更加了解金門、馬祖、澎湖美麗的景色，喚起國人對環境保育的重視及海巡日常工作的認識，也請大家有空到「金馬澎海巡鐵三角」看看，除了海巡日常工作點滴外，也會分享在地特色風景、特產、小吃，歡迎大家多來金門、馬祖、澎湖旅遊，體驗不同的悠閒生活。