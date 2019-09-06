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聽到可疑摩擦聲！醫師娘門一拉驚見...老公與女病患「光屁屁狂晃」喊：看痔瘡

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▲醫院,醫師,急診。（圖／免費圖庫pxhere）

▲醫師娘驚見丈夫與女病患獨處，還下身光光「動來動去」，怒而求償。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／屏東報導

屏東縣一名醫師娘在診所內聽見可疑的「摩擦聲」，結果才開醫師休息室的門，便親眼目睹丈夫與女病患下半身赤裸，2人則是被嚇了一大跳，趕緊將內褲穿上；醫師娘氣到大喊3個女兒下樓幫忙抓姦，一狀告上法庭，怒而向2人求償，屏東地方法院判醫師及女病患須連帶賠償50萬元。

根據判決書，醫師娘指控，當時自己在診所2樓，聽到樓下休息室有聲音察覺不對勁，就慢慢走到拉門前面，結果聽到裡面有「衣服摩擦」的聲音，「我打開門就看到2人身體很近，下半身赤裸的動來動去，就是在進行後背式的性行為」，而2人一見到她便嚇得彈開，趕緊找內褲穿上。

這一幕讓醫師娘當場氣得大罵「姦夫淫婦」，大聲呼喚在樓上的3個女兒下樓幫忙抓姦，並錄影存證、撿拾現場的可疑毛髮，怒質問丈夫，「你做什麼父親？你做什麼父親？你搞幾次了？」。

醫師則辯稱，當天已經休診了，是女病患要來看痔瘡，他一上完廁所出來，褲子都還沒穿好，女病患就來了；女病患則供稱，當天是要找醫師看痔瘡，「我躺在診察室床上，醫師要幫我看時，醫師娘就來了，醫師沒有去上廁所，當時我的褲子、內褲都有拉下來，我和醫師之前有發生過性關係，但當天沒有」。

刑事妨害家庭部分，屏東地方法院認為，送驗的毛髮沒有驗出醫師及女病患的DNA或體液，而錄影內容只能證明2人衣衫不整的共處一室，事證不足無法認定2人有進行性行為，判2人無罪，全案仍可上訴；但民事法官認為，2人逾越醫病及男女交往分際已侵犯醫師娘配偶權，應連帶賠償醫師娘50萬元。

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