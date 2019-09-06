蔡碧仲護航陳明文300萬疑雲…陳宜民揭兩人早「關係匪淺」

記者楊蕓／台北報導

針對民進黨立委陳明文在高鐵遺失300萬元現金風波，法務部政務次長蔡碧仲替陳緩頰，稱小於50萬元確實不用申報，讓國民黨立委陳宜民質疑蔡公開教民眾規避洗錢法規，此外，陳宜民也揭露蔡碧仲、陳明文兩人多年前因弊案就「關係匪淺」，蔡碧仲透過陳明文結識綠營人士，才一路爬到法務部長，陳明文就是蔡碧仲的恩人。

陳明文日前在高鐵遺失300萬元現金事件，引發喧然大波，外界質疑金錢來源及是否洗錢，蔡碧仲卻替陳明文緩頰，稱該筆款項分次提領，每次未超過50萬元，依法確實不用申報，還說「很多人也在規避通報呀！」

陳宜民指出，蔡碧仲、陳明文兩人關係匪淺，陳明文多年前曾因民雄地下汙水處理招標案洩漏底價被告，蔡碧仲擔任他的選任律師，此外，蔡碧仲接受媒體專訪時曾坦言，「因該案透過陳明文結識很多民進黨政治人物，他才有機會到法務部」，陳宜民直言，陳明文就是蔡碧仲的恩人。

立委童惠珍則表示，依據《洗錢防制法》第九條，銀行對50萬現金以上交易都要向調查局申報，若刻意把400萬以上金額拆解成每筆低於50萬提領，「全球防制洗錢最經典的案例，就是從各處來源提領現金，小額匯集成大筆，每個在金融機關上班的人都知道」，直呼顯然在規避洗錢防制法。

童惠珍痛批，蔡碧仲身為檢調最高長官，且2017年洗錢防制法上路時，他自己講得很清楚「台灣政要都要列管，包括本人、配偶、甚至是小三都要列管」，現在卻知法犯法，公開教大家可以「分次提領」規避法規，「讓這種人管金融防制法，怎麼讓民眾有信心？」

陳宜民說，此事件凸顯洗錢防制法的漏洞，蔡碧仲還公然鼓勵低於50萬元就能分次提領，呼籲民眾不要以身試法。此外，蔡碧仲的發言可能造成基層檢察官不敢辦案，陳宜民呼籲此案若分案到嘉義，要嘉義檢察官硬起來辦案。

▲國民黨團「法務部玩法弄權！ 全力護航陳明文？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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