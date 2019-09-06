蝙蝠、蟑螂誰怕誰？實測結局神展開...網笑翻：蝙蝠也覺得牠噁

實習記者賴韻如／綜合報導

一提到蝙蝠，大家可能都會聯想到恐怖的吸血鬼，而打不死的蟑螂更是多數人避之唯恐不及的生物，不過如果將這2種生物放在一起會發生什麼事呢？大陸近日一名網紅就做出實測，將蝙蝠和蟑螂放在同一空間觀察牠們的反應，沒想到結局讓人出乎意料！

大陸網紅「好奇五先生」2日在微博發布一段影片，他將蝙蝠和蟑螂一起關在一個透明的壓克力箱子內。影片中可以看到，蝙蝠在實驗時異常冷靜，幾乎不怎麼移動，「好奇五先生」只好親自把小強送到牠的面前，沒想到蝙蝠頻頻擺出超猙獰、裂嘴露出尖牙的表情，而蟑螂則是在靠近蝙蝠後十分緊張，舞動著四肢想要趕快逃離。

▲▼蝙蝠對蟑螂擺出兇猛表情。（圖／翻攝自微博）



實驗到最後，蝙蝠才突然活動了起來，牠不停敲擊周圍，試圖想要逃出，途中也不停和蟑螂「擦身而過」，但仍然沒有任何進展，最後「好奇五先生」只好將蝙蝠放生，結束這場實驗。整場實驗過程中，無論是蝙蝠對蟑螂，還是蟑螂對蝙蝠，彼此對對方都完全不感興趣，甚至是懼怕。

這部5分多鐘的影片一發布後，立即引起網友的熱烈討論，大家紛紛留言，「蝙蝠也覺得小強很噁」、「求蝙蝠心理陰影面積」、「原來蝙蝠近看這麼可愛！」、「蝙蝠看起來超不爽的」、「可能要先關燈！蝙蝠看起來嚇到了」、「有可能是『果蝠』！所以才對蟑螂完全沒興趣」。也有許多網友解釋，「蝙蝠是生活在暗處的，眼睛接受不了強光，更何況還被關在一個密閉的空間中，在這種緊張的環境下怎麼可能進食！」

▲蝙蝠對蟑螂完全沒興趣。（圖／翻攝自微博）