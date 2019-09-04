「角頭阿政」搭飛機開直播　網友提醒飛安反嗆「才罰8萬」

▲汐止阿政搭飛機趁著起飛前開直播，被網友檢舉違反《民用航航空法》起訴。（圖／翻攝臉書）

記者劉昌松／台北報導

網路直播主「汐止角頭阿政」2019年4月間，從松山機場搭機要去澎湖時，在飛機艙門關閉滑行即將起飛前，開手機直播，網友提醒他注意飛航安全小心被罰8萬元，他反嗆「才8萬」，有人看不下去截圖檢舉到民航局，被依違反《民用航空法》，台北地檢署將他提起公訴。

阿政本名陳軍政，時常以汐止角頭的形象在網路IG或臉書開直播，但實際上沒有黑道背景，《ETtoday新聞雲》曾報導，他在2017年4月，就曾因跟全台灣黑道嗆聲輸贏，被人抓到而下跪道歉；2019年7月間，他因為疑似喝醉開直播，嗆桃園大哥「有本事就出來」，結果他的家門前來了一群黑衣人砸雞蛋、撒冥紙。

▲陳軍政因為在臉書開嗆，家門口遭黑衣人砸雞蛋砸冥紙。（圖為資料照／翻攝自黑色豪門企業）

本件飛安事件則是發生在4月18日，他和妻子從松山機場搭乘華信航空，準備要去澎湖時，趁飛機滑行到跑道起飛前，開臉書直播約3分鐘，因畫面明顯是在機艙內，有網友提醒他關手機，甚至有人說可以罰他8萬元，陳男反嗆「才8萬」，結果被網友截圖檢舉。

阿政出庭辯稱不知道違法，但檢察官認為機組員都有廣播提醒民眾，為了飛安應該關閉手機，連網友都知道有飛安疑慮，提醒他小心，他卻毫不在乎，繼續直播，已違反《民用航空法》中「航空器飛航中，不得使用干擾飛航或通訊之器材」，依法可處5年以下有期徒刑、拘役或15萬元以下罰金。

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