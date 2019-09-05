　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Sony Xperia 5 IFA亮相　「師承Xperia 1大師級手機關鍵科技」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Sony Xperia 5。（圖／Sony Mobile提供）

▲Sony Xperia 5。（圖／Sony Mobile提供）

記者邱倢芯／綜合報導

Sony Mobile今（5）日在德國柏林的IFA展中推出最新款旗艦手機 Xpeira 5 ， 打著「師承Xperia 1大師級手機關鍵科技」的口號，要為消費者帶來輕薄美型的風格設計。

Sony Mobile總裁岸田光哉表示，Sony將Xperia 1最受使用者青睞的功能特色精髓，放入更合手的手機尺寸設計中，帶來滿載Sony最新科技的Xperia 5。Xperia 5持續成就智慧型手機不妥協的效能以及領先業界的體驗，唯有Sony才能達成。

Xperia 5搭載21:9 CinemaWide 螢幕，並擁有俐落的金屬外框搭配前後康寧第六代Gorilla玻璃鏡面，具備IP65/IP68防護等級，保護手機防塵防水。21:9 CinemaWide 寬螢幕提供更大的使用面積，適合同時瀏覽兩個應用程式，分隔雙視窗多工處理一覽無遺。消費者可以透過聲控或AI 側邊操控（Side Sense）功能，輕鬆啟動21:9多視窗模式。

Xperia 5還內建了BIONZ X for mobile 技術，三鏡頭相機皆為1,200萬畫素，各自搭載16mm超廣角鏡、26mm標準鏡頭、52mm望遠鏡頭（與35mm同級），滿足不同場合拍照需求；並加入OIS光學防手震，確保任何場合拍照效果流暢穩定不晃動。

跟Xperia 1一樣，Xperia 5有著來自Sony Alpha相機技術的奧援；不過Xperia 1的「人眼追蹤對焦」（Eye AF）10 fps連拍速度搭配AF/ AE自動對焦暨自動曝光追蹤功能，每秒10連拍最高可拍100張；而Xperia 5進一步地提升10 fps AF/ AE能力，每秒高達 30 次的自動對焦/自動曝光計算，拍攝快速動態人物，也能張張精準對焦、張張精準曝光，隨手拍出清晰好照片。

Xperia 5也導入於 Xperia 1 首見的 Cinema Pro 電影級專業錄影功能(Powered by CineAlta)，集結Sony專業數位攝影機的奧援，引領行動電影級攝影來到全新境界。Xperia 5的Cinema Pro 電影級專業錄影功能細部強化，消費者可以有更彈性專案設定，白平衡調整、更豐富的手動對焦應用，以及收音程度的設定。

Xperia 5搭載高通S855處理器，整合X24 LTE Modem，提供高速Gigabit LTE連線及優異效能表現；4 x 4 MIMO技術支援LTE 全頻段，特別涵括低頻段，即使在訊號覆蓋不良地區也能保持上網。擁有大容量3,140 mAh電池，搭配Smart Stamina省電模式，並支援USB PD快速充電。

Sony Xperia 5推出「璃光黑」、「璃光灰」、「璃光藍」及「璃光紅」四款顏色選擇，內建6G RAM/128GROM，預計將於2019年10月在台推出。

ET快訊
嫁來台灣遭虐！丈夫死後被誣陷「賣淫」　她淚崩：不是越南來的都
突被柯文哲「抖出懷孕內幕」　林志玲出聲回應了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Sony Xperia 5 IFA亮相　「師承Xperia 1大師級手機關鍵科技」

微軟發表新品型號FCC文件曝光！10月可能推全新無線鍵盤和滑鼠

三星開賣區塊鏈手機KlaytnPhone　買就送加密貨幣

9月限定！遠傳買iXS Max送AirPods 2、台星i7 Plus手機最低0元

手掌感應就能結帳！亞馬遜將推出「刷手支付」...最快0.3秒內完成結帳

realme活力「四攝」　4,800萬畫素敢越級新作realme Q登場

影／Yahoo驚傳全球大當機！旗下服務全掛

公開資料庫驚見逾4億筆臉書帳號資料　用戶ID、電話號碼全都露

Youtube涉嫌違法收集兒童資料　和解金53億元創紀錄

快訊／三星Galaxy Fold回歸！9/6韓國上市...但不在台灣推出

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

媽一轉頭見牠眼神示意「買球球」萌翻網友求情：拜託買給牠啦～

低溫烹調「舒肥法」原來超簡單！？ 台灣師傅低成本製作法式高級牛排

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

Sony Xperia 5 IFA亮相　「師承Xperia 1大師級手機關鍵科技」

微軟發表新品型號FCC文件曝光！10月可能推全新無線鍵盤和滑鼠

三星開賣區塊鏈手機KlaytnPhone　買就送加密貨幣

9月限定！遠傳買iXS Max送AirPods 2、台星i7 Plus手機最低0元

手掌感應就能結帳！亞馬遜將推出「刷手支付」...最快0.3秒內完成結帳

realme活力「四攝」　4,800萬畫素敢越級新作realme Q登場

影／Yahoo驚傳全球大當機！旗下服務全掛

公開資料庫驚見逾4億筆臉書帳號資料　用戶ID、電話號碼全都露

Youtube涉嫌違法收集兒童資料　和解金53億元創紀錄

快訊／三星Galaxy Fold回歸！9/6韓國上市...但不在台灣推出

世足資格賽／4年前也是他進第一球　溫智豪：獻給老婆

世足資格賽／中華小輸約旦　蘭卡斯特：下半場打出1比0戰術成功

台北公開賽／什麼事都得自己來　大馬「雙蔚」：自由人是學習

美光證實CEO出訪大陸　法人：若攜紫光將打通陸市場

「美台關係特展」淡水海關碼頭登場　侯友宜：台美友誼永固

招牌長排骨比臉長！周潤發愛店發起人肉骨茶9/6開幕　前50組客人5折

「死侍夫婦」萊恩雷諾斯和老婆砸6200萬！　義助2機構：世界需要更多善良

《航海王》作者放話：再5年完結篇！　解謎「紅髮傑克有2個」講一半被消音

英首相強生遭國會「2輪重擊」　胞弟跳船辭議員、閣員

5分鐘睡著＝身體太累！醫曝「1時間點」秒睡超不妙...你也常閉眼就天亮？

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

3C家電熱門新聞

Yahoo驚傳全球大當機！旗下..

日媒：春天將看到4.7吋iPh..

舊款iPhone下殺七折！ ..

買iPhone XS Max ..

遠傳、台星祭出9月iPhone..

Note 10崩解Apple信..

使用Android 10前你應..

宏碁參展柏林IFA　電競座艙再..

公開資料庫驚見逾4億筆臉書帳號..

Apple Watch三項新專..

Android攻擊程式價格首度..

累積換機票！KLOOK跨界組成..

Youtube涉違法收集資料　..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

更多熱門

相關新聞

宏碁參展柏林IFA　電競座艙再進化按摩功能

宏碁（Acer）今（4）日在柏林IFA展前發表全新電競新品，包括Predator 掠奪者Triton 300電競筆電、新款可搭載300Hz超高刷新率顯示器的Predator Triton 500電競筆電 ，以及Predator Thronos Air電競座艙再進化，並重磅推出全新次世代電競平台Planet9，做為公開電競社群平台。

索尼宣佈出售奧林巴斯全部持股

威剛4D列印電競滑鼠IFA亮相

Xperia 1再獲7月台最熱銷安卓機

SONY首款8K電視在台上市要價60萬

關鍵字：

SonyXperia 5IFAXperia 1

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

理科太太點閱剩10萬！「毀人心2原因」曝

外送員超怕接的單！揭密點這種最討厭

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

這顆「變態曲球」 讓打者傻眼吃K

好市多新品「馬鈴薯條」爆紅！網一看洗版搶爆

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

蔡沁瑜之夫遭舉爆公車私用　檢調搜索調查

女到牧場打工跌攪拌機慘死…取出屍塊

日京急線列車撞卡車　釀1死34傷

foodpanda外送員騎「BMW重機」！她看傻了…

玲玲龜步2地區豪大雨！全台連雨5天

28歲小鮮肉鄭亦麟　將任台船子公司董事

龔慈恩被爆控制欲毀20年婚！19歲正妹女兒首回應

颱風法西生成！最新路徑出爐

快訊／新北3嫌涉殺人「棄屍宜蘭」！

更多

最夯影音

更多

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面