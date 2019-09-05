Sony Xperia 5 IFA亮相　「師承Xperia 1大師級手機關鍵科技」

▲Sony Xperia 5。（圖／Sony Mobile提供）

記者邱倢芯／綜合報導

Sony Mobile今（5）日在德國柏林的IFA展中推出最新款旗艦手機 Xpeira 5 ， 打著「師承Xperia 1大師級手機關鍵科技」的口號，要為消費者帶來輕薄美型的風格設計。

Sony Mobile總裁岸田光哉表示，Sony將Xperia 1最受使用者青睞的功能特色精髓，放入更合手的手機尺寸設計中，帶來滿載Sony最新科技的Xperia 5。Xperia 5持續成就智慧型手機不妥協的效能以及領先業界的體驗，唯有Sony才能達成。

Xperia 5搭載21:9 CinemaWide 螢幕，並擁有俐落的金屬外框搭配前後康寧第六代Gorilla玻璃鏡面，具備IP65/IP68防護等級，保護手機防塵防水。21:9 CinemaWide 寬螢幕提供更大的使用面積，適合同時瀏覽兩個應用程式，分隔雙視窗多工處理一覽無遺。消費者可以透過聲控或AI 側邊操控（Side Sense）功能，輕鬆啟動21:9多視窗模式。

Xperia 5還內建了BIONZ X for mobile 技術，三鏡頭相機皆為1,200萬畫素，各自搭載16mm超廣角鏡、26mm標準鏡頭、52mm望遠鏡頭（與35mm同級），滿足不同場合拍照需求；並加入OIS光學防手震，確保任何場合拍照效果流暢穩定不晃動。

跟Xperia 1一樣，Xperia 5有著來自Sony Alpha相機技術的奧援；不過Xperia 1的「人眼追蹤對焦」（Eye AF）10 fps連拍速度搭配AF/ AE自動對焦暨自動曝光追蹤功能，每秒10連拍最高可拍100張；而Xperia 5進一步地提升10 fps AF/ AE能力，每秒高達 30 次的自動對焦/自動曝光計算，拍攝快速動態人物，也能張張精準對焦、張張精準曝光，隨手拍出清晰好照片。

Xperia 5也導入於 Xperia 1 首見的 Cinema Pro 電影級專業錄影功能(Powered by CineAlta)，集結Sony專業數位攝影機的奧援，引領行動電影級攝影來到全新境界。Xperia 5的Cinema Pro 電影級專業錄影功能細部強化，消費者可以有更彈性專案設定，白平衡調整、更豐富的手動對焦應用，以及收音程度的設定。

Xperia 5搭載高通S855處理器，整合X24 LTE Modem，提供高速Gigabit LTE連線及優異效能表現；4 x 4 MIMO技術支援LTE 全頻段，特別涵括低頻段，即使在訊號覆蓋不良地區也能保持上網。擁有大容量3,140 mAh電池，搭配Smart Stamina省電模式，並支援USB PD快速充電。

Sony Xperia 5推出「璃光黑」、「璃光灰」、「璃光藍」及「璃光紅」四款顏色選擇，內建6G RAM/128GROM，預計將於2019年10月在台推出。