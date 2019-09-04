宏碁參展柏林IFA　電競座艙再進化按摩功能

▲宏碁在柏林IFA舉辦next@acer新品發表會。（圖／翻攝宏碁直播）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（Acer）今（4）日在柏林IFA展前發表全新電競新品，包括Predator 掠奪者Triton 300電競筆電、新款可搭載300Hz超高刷新率顯示器的Predator Triton 500電競筆電 ，以及Predator Thronos Air電競座艙再進化，並推出全新次世代電競平台Planet9，做為公開電競社群平台。

▲宏碁重磅推出電競社群平台Planet9。（圖／翻攝宏碁直播）

宏碁宣布推出全新次世代電競平台Planet9，讓遊戲玩家可以在平台上自行組隊、安排集訓，藉此參與僅次於職業等級的電競賽事，只是Planet9目前正進行封閉測試，預計還要到2020年1月30日，才會正式開放給玩家上線揪團挑戰。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖說明，Planet9平台的核心概念為社群功能，玩家們能透過社群互相切磋交流，並與同路玩家組隊征戰，彼此也可以互加好友、追蹤感興趣的玩家，或依據玩過的遊戲紀錄與技能配對，以獲得適配戰友推薦。

Planet9平台組隊功能包括社群聊天、遊戲攻略分享，而且Planet9還提供一系列功能協助玩家們提升遊戲技能，例如聘僱教練提供戰術個別指導，或與經驗值更高的玩家激戰，以及與實力相當的好手團練更多時數，或是觀看進階玩家的遊戲紀錄來追蹤戰力表現等等。

▲宏碁電競座艙功能進化。（圖／翻攝宏碁直播）

宏碁這次也在IFA發表升級版的Predator Thronos Air電競座艙，為玩家打造個人遊戲空間，座艙以鋼骨結構精製，涵蓋座椅、模組化桌台與螢幕托架，艙體周圍的藍綠色燈光投射柔和的光暈，座椅還能靈活調整至最高傾斜達130 度的最舒適角度，甚至還提供按摩功能，更在座椅底部附加腳凳以便玩家抬腳休息。

宏碁全新電競座艙最多可容納三台顯示器，但是中央螢幕的上方可讓玩家自由架設相機，便於 YouTube、Twitch或Mixer等平台上直播遊戲過程，並在座椅後方設有擺放高效能電競桌上型電腦的平台，附有線路管理系統來收納電線和連接線，還提供多種客製化選項和升級方案。

▲宏碁發表輕薄電競筆電Predator Triton 300。（圖／翻攝宏碁直播）

宏碁這次發表的Predator Triton 300是輕薄電競筆電Triton家族的最新成員，機身僅2.3公斤重，機身與其他Predator筆電一樣以鋁合金打造，採霧面黑色系搭配藍色光暈的設計，最高可搭載第九代 Intel Core i7 處理器和 NVIDIA GeForce GTX 1650圖形處理器，以及16GB DDR4 2666Hz記憶體。

陳俊聖特別說明，針對大量的遊戲儲存需求，Predator Triton 300最高可支援兩顆 1TB PCIe NVMe RAID 0 SSD，以及高達 2TB 容量的HDD硬碟，並採用144Hz刷新率的 15.6吋高亮度窄邊框FHD IPS顯示器，以OD技術 (overdrive) 支援3毫秒的反應速度。



同時，宏碁還發表一款效能強大的電競筆電Predator Triton 500，主要可選搭15.6吋300Hz超高刷新率的FHD顯示器，機體總厚度僅1.79公分，重量更只有2.1公斤，最高可搭載第9代Intel Core i7處理器，搭配耐用的全金屬機殼和僅0.63公分寬的窄邊框設計，達到81%屏佔比。