Sony Xperia 1超強　再獲7月台灣最熱銷安卓旗艦機

▲Sony Xperia 1銷售表現搶眼，獲得台灣7月最熱銷安卓旗艦手機。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

主打「大師級手機」的Sony Xperia 1在6月開賣後表現就相當亮眼，在當月就拿下了台灣手機銷售第12名，且還是6月台灣手機市場上最熱賣的安卓旗艦手機。而Xperia 1在7月的銷售表現也沒有轉弱，再度拿下台灣最熱賣旗艦手機寶座。

根據《手機王》報導指出，台灣 7 月手機銷售量市佔率前十大品牌依序是蘋果（26%）、三星（22.1%）、OPPO（9.9%）、華碩（8.6%）、華為（6.6%）、Sony（4.9%）、HTC（4.7%）、紅米（3.8%）、小米（2.7%）、vivo（2.2%）。

銷售額市佔率前十大品牌則為蘋果（56%）、三星（15.4%）、OPPO（6.3%）、Sony（6.1%）、華碩（4.3%）、華為（3.7%）、小米（2.3%）、HTC（2.2%）、紅米（1.2%）、vivo（0.8%）。

值得注意的是，7月的華為表現回升，擠下了Sony重返前五大品牌；而在銷售額方面，OPPO 回到前三大，Sony 排名第四；小米受惠 9T 熱賣，擠下 HTC、紅米，排在第七。

▼台灣6、7月手機銷售量與銷售額市佔比較。（圖／《手機王》提供）

而在前十名熱銷手機款式方面，分別是Apple iPhone XR 128GB、SAMSUNG Galaxy A20、OPPO AX5S (3GB/64GB)、SAMSUNG Galaxy A50、Apple iPhone XR 64GB、OPPO Reno Z、HUAWEI Y9 (2019)、SAMSUNG Galaxy A70、Apple iPhone XS Max 256GB、Apple iPhone 7 Plus 128GB。

▼台灣6、7月前十名熱銷手機比較。（圖／《手機王》提供）