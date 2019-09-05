快訊／養老鼠咬布袋！擄殺地下錢莊老闆　3屁孩「恐逃亡串證」聲押禁見

記者董美琪／綜合報導

台北萬華一名施姓男子在新北市租屋經營地下錢莊，6月中旬遭到3名惡煞擄走後，失蹤至今，警方接獲報案後於4日循線逮捕3名涉案男子，其中一人偵訊時供稱「他（施男）死了、也埋了」。警方5日趕赴宜蘭縣壯圍鄉壯濱路、江嫌祖厝的菜園中進行開挖，並挖出疑似是施男被燒過的部分骨頭，3位嫌犯5日晚間被依涉殺人罪嫌，且有逃亡串證之虞，聲押禁見。

據了解，死者為50多歲的施姓男子，平時經營錢莊，住家就位於民生路店鋪的樓上。據指出，日前施男在住處附近遭到3名嫌犯擄走，起初家屬還有與施男取得聯繫，但他卻說不清自己身在何處，手機定位也沒有地點，家屬無奈之餘只能向警方報案。

▼壯圍棄屍案50多歲死者。（圖／翻攝臉書）

警方調查，施男在泰山開設錢莊，1樓為店舖，獨自住在樓上住宅，平時經營放款業務，而兇嫌唐男、陳男、江男則為施男員工，在錢莊內擔任幹部；日前施男查看帳目，發現竟然有高達數百萬元漏洞，懷疑是自己養老鼠咬布袋、3名幹部私下作假帳。

如今警方經調查後在新北逮捕3名擄人惡煞，其中1人坦承「施男死了、也埋了」，並供出屍體就掩埋在宜蘭壯圍鄉壯濱路巷弄中。目前全案警方正在深入釐清中。

▲▼錢莊老闆遭擄，被棄屍宜蘭壯圍。（圖／翻攝自臉書）



▲宜蘭壯圍，高利貸老闆遭殺害棄屍。（圖／記者游芳男攝）