驚悚！擄殺老闆火化掩埋...最殺凶嫌利奇馬颱風返老家「護屍」

▲江姓嫌犯在颱風來襲時，還曾回到棄屍地點查看，擔心骨骸被人發現。（圖／翻攝臉書）

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市一名經營錢莊的施姓老闆因懷疑底下員工對帳目動手腳，因此放話要徹查，但卻反遭江姓嫌犯與其他2人聯手殺害，再運屍到宜蘭祖厝焚屍掩埋。此外，警方調查發現，8月初利奇馬颱風襲台，江嫌還曾返回老家查看骨骸是否有被發現，可見他心機極為縝密，但也疑似心虛擔心事跡就此敗露。

警方調查，施男日前在查看帳目時，發現有問題，便懷疑是江嫌與其他2名員工私自作假帳，因此對外放話要徹查清楚。未料，風聲傳入3名嫌犯耳中後，便策畫將其擄走殺害，再運往江嫌的宜蘭祖厝，並在一旁空地焚屍8小時，一路燒到天亮，隨後便就地掩埋在菜園中。

▲施男發現員工疑似作假帳，放話要徹查，竟反遭擄殺。（圖／翻攝臉書）

此外，警方還發現，8月初利奇馬颱風來襲，豪雨狂炸全台，江嫌還特地回到老家棄屍地點，查看掩埋地是否有因為風雨而讓骨骸外露，疑似擔心他的殺人惡行就此被揭發，可見他心思相當縝密，但心機也頗重。

▲江姓嫌犯在颱風來襲時，還曾回到棄屍地點查看，擔心骨骸被人發現。（圖／記者游芳男攝）

由於目前落網的3嫌中僅有江嫌認罪，並供出犯案動機、細節，另外2嫌仍持續否認；警方4日晚間前往施男泰山住家採證，但查無血跡反應，目前兇刀仍下落不明，全案正進一步深入調查中。

【更多新聞】

快訊／百齡橋下停車場男陳屍車內！開單員抬頭赫見他躺駕駛座 嚇壞急報警

影／擄殺老闆屁孩起底 ！裝闊當老大 「獨鍾豹紋＋頭毛必染紫」：才夠殺！

錢莊老闆失蹤88天...家屬急尋！他慘遭焚屍滅證 兇嫌祖厝找到「被燒過骨頭」