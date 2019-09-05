挺消防！獲贈災情勘查車　徐國勇致謝獅子會：讓災防工作做得更好

▲內政部獲贈災情勘查車。（圖／內政部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市老松獅子會5日捐贈消防災情勘查車1部給內政部消防署，內政部長徐國勇特別出席感謝獅子會的捐助。他指出，今年獅子會陸續捐贈3部勘災車給消防署使用，讓災防工作能夠做得更好，讓安居的基礎更為穩固。

徐國勇表示，消防弟兄很辛苦，不只救火、救護，只要牽涉到人民生命財產安全，消防弟兄都在第一線。這次獲贈的災情勘查車，是災情蒐報的利器，四輪傳動具有涉水越野能力，又能載運人員及裝備器材，非常適合以小隊方式挺進災區，執行初期搜救，並將災情勘查狀況，傳回中央災害應變中心供決策應變，將大大提升重大災害搶救及應變效能。

受贈代表、消防署特種搜救隊分隊長陸瑞璽說，徐國勇在今年初得知特搜隊車輛老舊後，馬上找了獅子會的友人，陸續捐贈車輛給特搜隊，之前已收到獅子會捐贈2部勘災車，今天是第3部車，後續也還有第4部正在作業中。

陸瑞璽向徐國勇致謝。他說，徐國勇私下常出錢捐贈消防相關的工作，新成立的消防人員醫療照護公益信託基金，也是徐部長捐款盡心盡力爭取，讓受傷的消防弟兄又多一層保障，非常照顧消防弟兄。

徐國勇強調，政府資源有限、民間力量無窮，這次消防弟兄得到獅子會的捐助，使災防工作能夠做得更好，內政部最重要的工作就是打造「安居」的環境，才更能吸引投資為台灣「拚經濟」，非常感謝所有獅友的熱心公益、慷慨捐助，以及對台灣的關懷與愛心。