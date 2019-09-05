紐時專欄作家：美中如果戰爭　「台灣可能先停電」癱瘓網路

▲紀思道認為如果美中陷入戰爭，一開始台灣可能會停電。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）4日在《紐約時報》撰文指出，如果美國捲入與中國的戰爭，可能會先導致台北停電。隨著台灣海峽兩岸的緊張局勢正在加劇，一些安全專家擔憂，中國國家主席習近平可能在未來幾年對台採取魯莽行動，將美國拖進衝突。

紀思道寫道，習近平對於香港的強硬態度，讓台灣人有所警覺，並進一步降低中國和平統一的可能性；而中方似乎放棄贏得台灣的民心，反而穩定提升軍事能力，使得外界擔心習近平最終可能使用武力。

我外交部長吳釗燮（Joseph Wu）告訴紀思道，「我們非常擔心。」根據內文，吳表示，中國經濟放緩以及出現其他問題，可能導致習近平對台惹事，以此分散注意力

文中指出，台灣軍事策畫者的主要擔心，並非中方全面的陸海空軍協同作戰，「反而，他們擔憂大陸會製造混亂、擾亂經濟，藉此逼迫台灣就範。」這些手段，包括網路攻擊會破壞台北的電網，或是攻擊帶給台灣數據、網路的海底電纜，也有可能在南海干擾對台運送石油的油輪。

吳釗燮補充，中國可以增加該地區的巡邏、舉行軍事演習，來加大軍事壓力；即便只是部分封鎖，如果造成保險成本上升、損害台灣未來的信心，也會造成重大影響。

針對如何回應網路攻擊與其他領域的挑釁行為，台灣政府官員抱持謹慎態度。不過，吳釗燮表示，軍方正在計畫防禦以及進攻。另一名高級政府官員則說，如果有報復手段，可能是空襲福建省。

紀思道寫道，如果兩戰陷入戰爭，沒人知道美國會怎麼做，包括美方自己也不清楚，1979年一項美國法律表明，美國致力台灣的國防，但具體情況仍是含糊不清，同時，中國不斷提高軍事能力，「我聽說，過去18次美國防部涉及中國在台灣海峽的推演中，美國18次都輸。」

▲紀思道是資深媒體工作者。（圖／達志影像／美聯社）



根據內文，比起前任總統，美國總統川普總體來說更支持台灣，「但這必須非常小心，儘管台灣與中國可能知道彼此的紅線，而我憂心，美國政界人士可能會以增加引發風險的方式助台。沒有什麼比一個善意的美國人更危險。」

紀思道認為，中美若因為台灣開戰，將會是一場災難。他建議，美國可以採取一些降低風險的措施，包括華府向北京強調，台灣不會採取任何單方面合作；美國也能警告北京，若是台北停電，上海也有機會發生相同情況，另外如果前往台灣的油輪被騷擾，船隻將重新註冊為美國的，「但這代表著必須全面思考未來幾年可能發生的事，並向習明確表示，如果他擾亂台灣的自由，將付出極高代價。」