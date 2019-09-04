「港澳台工作越來越複雜」　習近平：要知道風險在哪裡　該鬥爭就鬥爭

▲習近平發表談話。（圖／翻攝新華社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平3日在中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班開班儀式上強調「港澳台工作越來越複雜」，所以領導幹部要對潛在的風險有科學預判，知道風險在哪裡，發展趨勢會怎樣，「該鬥爭的就要鬥爭」。

據新華社報導，習近平稱，「當前和今後一個時期，我國發展進入各種風險挑戰不斷積累甚至集中顯露的時期，面臨的重大鬥爭不會少，經濟、政治、文化、社會、生態文明建設和國防和軍隊建設、港澳台工作、外交工作、黨的建設等方面都有，而且越來越複雜。」

他指出，「領導幹部要有草搖葉響知鹿過、松風一起知虎來、一葉易色而知天下秋的見微知著能力，對潛在的風險有科學預判，知道風險在哪裡，表現形式是什麼，發展趨勢會怎樣，『該鬥爭的就要鬥爭』。」

習近平表示，「鬥爭是一門藝術，要善於鬥爭」，也要注重策略方法，堅持有理有利有節，合理選擇鬥爭方式、把握鬥爭火候，在原則問題上寸步不讓，在策略問題上靈活機動，並根據形勢需要，把握時、度、效，及時調整鬥爭策略。

習近平說，共產黨人的鬥爭是有方向、有立場、有原則的，大方向就是「堅持中國共產黨領導和我國社會主義制度不動搖，凡是危害我國核心利益和重大原則的各種風險挑戰，凡是危害我國人民根本利益的各種風險挑戰，凡是危害我國實現『兩個一百年』奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的各種風險挑戰，只要來了，我們就必須進行堅決鬥爭，而且必須取得鬥爭勝利。」最後，他強調，「領導幹部要做敢於鬥爭、善於鬥爭的戰士。」