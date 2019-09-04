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上海好市多「台味濃」背後房東曝光！150台灣員工跨海支援

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記者柯沛辰／綜合報導

上海好市多（Costco）上月27日開幕後，至今依舊大排長龍。有陸媒實際走訪，發現賣場內「台味」濃厚，架上有乖乖、可樂果、文旦及金門高梁等台灣產品，現場不時能聽到工作人員的台灣口音。原來，好市多此次進軍，從台跨海調派了約150人支援，而且幕後房東還是「重量級台企」鴻海集團。

中國大陸第一家好市多8月27日在上海閔行華漕鎮開幕，總購物面積近1.4萬平方公尺、設有1200個停車位，掀起話題。

▲▼上海Costco營業第二天、人潮。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海好市多人潮爆滿，跨海調派百名台籍員工支援。（圖／記者陳政錄攝）

陸媒《第一財經》報導，只要是有去過上海好市多的人都會注意到，賣場各處都顯露出台味，包括「工作人員在吆喝時，偶爾會冒出一個『吼~』的尾音來、各類標牌和表單上，殘留了幾處繁體字、無限續杯的碳酸飲料之外，食品部門還出售台味十足的鳳梨椰奶冰沙。」

報導指出，上海好市多用地原本是富士康旗下企業漢陽光電的廠房，鴻海集團不僅是幕後房東，更扮演了關鍵合作夥伴。

▲▼上海好市多進口台灣商品。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼上海好市多進口台灣商品，架上有乖乖、義美小泡芙。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼上海好市多進口台灣商品。（圖／記者陳政錄攝）

台籍經銷商透露，上海好市多作為第一家登陸店，向台灣市場借取經驗，「選了一些在台灣比較火爆的商品率先銷售，這和美國Costco比較本地化的策略是不一樣的。」

報導認為，上海與台北的生活、消費水平雖相去不遠，但「台式套路」未必能拿下大陸市場，因為在零售領域方面，中國大陸是全球最特殊、也最難落地的市場。

對此，鴻海4日向《中央社》證實，上海好市多用地確實是集團旗下的企業用地。事實上，鴻海創辦人郭台銘曾接受專訪，在2015年登上台灣好市多會員刊物封面，親自推銷鴻海製造產品，與好市多亞太區總裁張嗣漢頗有交情。

▲▼上海Costco。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海好市多引爆話題，連續數天大排長龍。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼上海Costco第二天8月28日。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼上海好市多進口台灣商品。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海好市多也有賣金門高粱。（圖／記者陳政錄攝）

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