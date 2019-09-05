撤回條例是為「對話平台打好基礎」！　林鄭：北京表示理解、尊重、支持

▲林鄭月娥宣布正式撤回逃犯條例。（圖／翻攝自直播畫面）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港特首林鄭月娥今（5）日上午會見傳媒時表示，這次作出撤回修例決定，是希望為香港找尋出路，希望能為建立對話平台打好基礎。至於北京的立場，林鄭表示，中央一直都是保持理解、尊重、支持，「我們要尊重一國兩制在香港的實施。」

林鄭月娥在會上回應，在撤回修例方面，她沒有改變過想法，由6月15日已經強調暫緩修例工作，立法工作已停止，在7月初亦曾指出「the bill is dead」 ，不過，她在過去2個星期與各界不同人士會面見面，與會者向她表示，指若政府希望與市民對話，政府亦要協助建立對話基礎，完全撤回修例草案是其中一個對話機制。

她強調，此次撤回的決定是由香港政府作出，展開修例工作的決定也是由香港政府作出，北京中央明白她一直作出決定，對她尊重和支持。

林鄭月娥進一步闡述稱，「一國兩制」之下，中央堅持維持「一國兩制」的實施，最初為堵塞漏洞而提出修例，中央表示理解、尊重、支持，6月因解說不足社會有爭議決定暫緩，中央亦表示理解、尊重、支持，直至今日想打破困局有對話，中央仍然是理解、尊重、支持。

林鄭月娥4日4日晚間6點透過電視公告，以「撤回條例草案」、「監警會增國際專家和新成員」、「走入社區與市民對話」、「獨立研究及檢討社會深層次問題」等4點回應指出，正式撤回《逃犯條例》的修訂，希望能夠打破現在的困境。