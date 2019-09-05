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出面談「撤回修例」決定！　林鄭重申：沒有其他目的

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▲林鄭月娥宣布正式撤回逃犯條例。（圖／翻攝自直播畫面）

▲林鄭月娥宣布正式撤回逃犯條例。（圖／翻攝自直播畫面）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼昨（4）日宣佈撤回逃犯條例後，香港特首林鄭月娥今日上午會見傳媒。她表示，特區政府會正式撤回條例草案，完全釋除市民的疑慮，保安局局長會在立法會復會後，按《議事規則》動議撤回條例草案；有人擔心在議會上「撤回」有其他目的，但這只是議事過程，不需要發言、辯論和投票，重申只有一個目的，就是撤回草案。

林鄭月娥表示，會全力支持監警會的工作，認真跟進監警會日後提交的報告建議，監警會昨天已發出新聞公佈，詳細介紹專家小組成員，5名外國專家都是非常有經驗，且工作客觀和公正。

她又指出，將與所有司局長走入社區與市民對話，讓社會各個階層、不同政治立場、不同背景的人士，透過對話平台，將種種不滿直接說出來，一起去探討解決方法。

林鄭月娥說，經過2個多月因修例工作引起的衝突，意識到眼前的矛盾是反映了長期積壓的政治、經濟和社會問題，例如房屋和土地供應、貧富懸殊、社會公義、青年人的機遇，以至公眾參與決策等，希望四項行動可以為打破困局行出一步，以對話代替對立，為社會帶來改變。

至於為何現在才決定撤回條例，林鄭月娥表示，昨日提出四個行動，是為香港困局走出一步，8月18日已提及會在相對平靜，沒暴力衝突時找時機設一個對話平台，她近來見不少人，來自不同政治立場，聽清楚展開對話前要有基礎，故這個四行動是對話前的基礎，將行動揣測成某一行為並不正確。

林鄭月娥今天下午將赴廣西省南寧市，出席翌日舉行的「2019年泛珠三角區域合作行政首長聯席會議」，至明日晚上回港。

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