政大新訓「韓國瑜爬樹照」暗諷　校方：尊重，應該有它的效果

▲政大新訓照片引起討論。（圖／翻攝自Facebook／行走的故事詩/yanwu）

記者崔至雲／台北報導

政治大學昨(4日)新生訓練，舞台上引用愛因斯坦名言「每個人都是天才，但是如果你用爬樹的能力評斷一條魚，它將終其一生覺得自己是個笨蛋」。但這句名言配圖，卻用高雄市長韓國瑜之前爬樹查看登革熱防治成效的照片，引起網友討論。對此，政大主秘張其恆今（5日）回應，只要學生合法合規，校方均尊重學生。

據了解，上述是學生會長柯嘉偉向新生介紹學生會、簡報過程提及時政所出現的場景。張其恆指出，學校是希望營造一個言論寬鬆、自由的環境，只要學生合法合規、且能增加學習效果，校方都以尊重的態度。對於該照片以發網友討論，張其恆說，學生使用該照片可能是學生的考量，「應該有它的效果吧！」雖然政大校方尊重學生，但新生訓練直播影片已下架，張其恆表示「這是當事人的要求」。

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▲政大主秘張其恆。（圖／記者崔至雲攝）

臉書粉絲團「行走的故事詩/yanwu」4日發文「政大新生訓練 已有韓粉崩潰政治進入校園，拒讀政大。」同時貼出一張照片，照片是高雄市長韓國瑜爬樹查看登革熱防治成效，照片上則寫著相對論之父、愛因斯坦名言「每個人都是天才，但是如果你用爬樹的能力評斷一條魚，它將終其一生覺得自己是個笨蛋」。

▲政大新生始業式 。（圖／政治大學提供）

回顧這起韓國瑜爬樹，在7月24日高雄市長韓國瑜視察登革熱防疫作業，到勞工公園時突然爬上樹查看樹洞，指稱樹洞下雨後會積水，容易孳生病媒蚊，所以要用發泡棉填補。韓國瑜爬樹引起討論，甚至還有人用「樹民總統」來稱這起事件。