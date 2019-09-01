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瑞典環保鬥士搭帆船抵紐約！現身UN總部抗議活動　高喊「地球正在死亡」

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▲▼瑞典16歲少女桑伯格（Greta Thunberg）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞典少女桑伯格（粉橘衣者）現身聯合國總部前抗議現場。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

瑞典16歲環保鬥士桑伯格（Greta Thunberg）8月30日現身紐約聯合國總部外，與許多美國青少年一起參與抗議活動，現場聚集百名青少年，高舉「我們的家失火了」、「如果你們不能像成年人一樣做事，我們可以」、「科學並非沉默」等標語，呼籲所有關心未來的民眾，一起加入他們的行列。

桑伯格受邀出席9月23日聯合國總部舉辦的氣候峰會，為了減少碳排放，她選擇搭帆船前往紐約。經過15天的航行之後，桑柏格於8月28日抵達紐約曼哈頓碼頭，當時岸上早已聚集大批支持群眾。桑柏格也向美國總統川普喊話，必須停止對大自然的戰爭，「要把科學聽進去，但川普顯然沒這麼做。」

▲▼瑞典16歲少女桑伯格（Greta Thunberg）。（圖／達志影像／美聯社）

▲桑伯格（粉橘衣者）現身聯合國總部前抗議現場。（圖／達志影像／美聯社）

桑伯格8月30日加入紐約示威活動發起人維拉森諾爾（Alexandria Villasenor）的行列，在聯合國總部前高喊「不要否認地球正在死亡」、「我們是下一代選民」、「我們的家處於烈焰中」、「沒有第二顆星球」、「科學不是沉默」等標語，希望喚起各國領導人對氣候變遷的注意。

其中一名參與活動的少年基爾施（Jonathan Kirsch）向記者表示，桑伯格傳遞的訊息正在起飛，該是時候做些什麼了，「我希望每個年輕人都可以成為橋梁，努力與長輩對話，因為這不是一個人的事，這必須市場運動。」基爾施強調，他們的目標是希望能夠開啟綠色新政。

▲▼瑞典16歲少女桑伯格（Greta Thunberg）。（圖／達志影像／美聯社）

▲桑伯格搭乘帆船抵達紐約。（圖／達志影像／美聯社）

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也警告，全球正在面臨嚴重氣候變遷的緊急狀態，呼籲各國領導人在9月召開的74屆聯合國會議上，針對這個狀況提出具體且可執行的計畫。桑伯格12月也將前往智利參加第25屆聯合國氣候變遷大會（COP25），這段期將她將在墨西哥與加拿大參加各種氣候運動。

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