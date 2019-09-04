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華碩IFA宣布筆電入新血　子品牌ProArt要搶創作者市場

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▲▼華碩共同執行長胡書賓(左)、許先越(右)。（圖／記者邱倢芯攝）

▲華碩共同執行長胡書賓(左)、許先越(右)。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

華碩（ASUS）於IFA（柏林消費電子展）中宣布，筆電系列產品將加入心血—ProArt系列產品；此一產品系列將以絕對精準、極致效能、多功連結，以及穩定可靠等四大要素，搶進創作者市場。

華碩共同執行長胡書賓表示，「創作者」近兩年變成了市場顯學，各家筆電品牌都企圖搶進這塊市場；事實上，華碩早在2011年就注意到了這一類族群的需求，過去是為創作者們提供專屬的顯示器螢幕，以提供絕對精準的色彩。

不過，隨著市場的流動，創作者們發展日益蓬勃，因此華碩決定特地為了此一族群開拓新系列筆電；並找來了各領域創作者討論他們真正工作環境、流程，以及曾經遇到的痛點，並為他們一一擊破。

華碩在IFA期間發表的全新產品，包括了世界第一款具備4K 1600HDR及支援120Hz更新率的ProArt Display PA32UCG專業型螢幕，多種I/O連接埠更為串聯其他工作設備帶來絕佳的便利性；具備「強」、「小」、「冷」、「靜」四大特點的ProArt Station D940工作站，8升小體積內蘊強大繪圖與運算效能，獨家散熱設計運轉更減噪安靜。

以及專為創作者打造，可流暢運作所有創作者所需軟體工具的行動工作站—ProArt StudioBook Pro 15/17、StudioBook Pro X以及全球首款配備RTX6000顯示卡的怪獸級效能，StudioBook One筆記型電腦，除了高效能及精準色彩外，更以軍規標準提供穩定可靠的應用體驗。

而針對商業用戶市場，亦推出世界最輕14吋商用筆電ASUSPRO B9，不僅配備最新Intel第10代處理器與高速傳輸介面，四邊窄邊框呈現大視界，更提供軍規等級的耐久穩定。

另外，除了強大的硬體外，華碩更開發獨家ProArt Creator Center軟體中心，以串聯調校所有ProArt旗下產品的效能、運算效率、色彩精準度與一致性，成為引領建構創作者生態系的關鍵之鑰。

華碩產品線原本即具備完整且全方位的系統，可涵蓋所有創作過程中的應用所需，具備相當厚實基礎，再加上獨家ProArt Creator Center APP串聯所有ProArt設備進行軟硬整合，亦是目前市場上競爭者所不能望其項背的立基點。華碩深具成為創作者最佳夥伴的優勢與決心，亦看好未來能導入更多創新體驗於日益龐大的創作者與專業用戶市場。

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