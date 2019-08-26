NOVA情報誌／上下4K雙螢幕　Asus ZenBook Pro Duo殘酷開箱

圖、文／NOVA情報誌

這真的是太神了，筆電居然有上下4K雙螢幕設計，最高還能四視窗同步多工作業與上下螢幕合併延伸，外加頂規九代Core i9-9980HK處理器&RTX2060顯卡效能，美死人不償命15.6吋4K OLED廣色域螢幕…哇，看來鑑定團天菜又出現！大審婆聞訊後半路攔截一款，速召四大達人，管叫Asus ZenBook Pro Duo是吧？搶先、獨家、殘酷開箱「鑑」真章！

超級鑑定師風雲榜

◎專家達人1～暱稱「克里夫」

姓名：林士益

現任：城邦生活旅遊事業群 行動內容部總編輯

綽號（英文名）：CLIFF

資歷：RUN！PC編輯主任、第三波主編、PC WORLD總編輯、PC Magazine總編輯、超頻者天堂網站總監、Tom's Hardware網站中文版總編輯2年…等

IT總年資：21年

數位感「諫指數」：五顆星

◎專家達人2～暱稱「男哥」

姓名：蔡俊男

現任：NOVA情報誌 總編輯

綽號（英文名）：Hanson

資歷：DVDinfo視聽雜誌資深編輯5年、Myplus加分誌主編1年半、Nova情報誌主編11年…等

IT總年資：18年

數位感「諫指數」：5顆星

◎專家達人3～暱稱「Ling」

姓名：陳雯伶

現任：PC Home雜誌 主編

綽號（英文名）：3C一姐

資歷：PC Shopper雜誌技術編輯4年、PC Shopper雜誌副主編4年、PC Home雜誌主編6年

IT總年資：18年

數位感「諫指數」：五顆星



◎專家達人4～暱稱「安安」

姓名：龍信安

現任：「YES！新機到了」網路頻道製作人

綽號（英文名）：Anan

資歷：攝影家手扎專欄作家3年、DV HOT哈燒網主編2年、數位影像坊站長7年

IT總年資：18年

數位感「諫指數」：五顆星

Asus ZenBook Pro Duo肚裡乾坤

◎革命性上下4K雙螢幕&四視窗多工應用切換：搭載革命性寬度&解析與主螢幕相同14吋ScreenPad Plus第二觸控螢幕，提供多項工具與應用程式ScreenXpert整合軟體，最高可四視窗多工作業；例如上下螢幕合併延伸&快速切換；上螢幕作業、下螢幕開小視窗回訊息、看影片、Excel報表或書寫編輯。

◎頂規九代Core i9-9980HK處理器＋高階RTX2060顯卡：內建英特爾九代八核心超頻版Core i9-980HK處理器，32GB DDR4-2666記憶體，1TB PCIe 3.0×4 SSD高速固態硬碟；配置nVIDIA RTX2060 6GB獨顯、Wi-Fi 6 Gig+ 802.11ax高速連網晶片。

◎15.6吋4K OLED廣色域螢幕&優異Harman Kardon音效系統：採15.6吋4K UHD OLED窄邊觸控螢幕，支援10萬比1 HDR高對比，DCI-P3、133% sRGB廣色域。內置音響大廠Harman Kardon立體揚聲器&自家聲籟音效技術！

◎接駁彈性&電力續航&人性規劃： 機身設有Thunderbolt 3 USB-C、標準HDMI、兩只Type-A USB 3.1等接駁端；出廠配置71Wh 4-Cell鋰電池容量；鍵盤具背光功能，右側設有NumberPad虛擬數字兩用觸控板，隨機附帶專用手托板配件與觸控筆。

鑑定團密室會談、現場LIVE

鑑定1番目→一定要這麼鑑 『外觀造型』

大審婆：各位麻吉，首先針對整體外觀造型開鑑碟思！

男哥：個人還滿喜歡它這外觀，乍看下有種低調奢華感，細節上做工精緻，尤其側邊亮銀金屬點綴下，能將科技感帶出來，整體工藝質感很不錯。

安安：同感！尤其一打開後賦予強烈未來感，就像科幻影集中常出現的道具，就外觀我也給高分！不過因C面鍵盤上多配置14吋螢幕，實際拿起來重量比看起來沉，厚度也增加不少，進而壓縮到行動攜帶性。

Ling：當沒開時就一整個華碩筆電概念，打開後加了很多奇特元素頗讓人驚艷，但體型無法像上代輕薄，稍嫌重些，畢竟輕薄筆電是趨勢，愈輕愈好帶，在這一台上看不到這樣訴求，無法兼顧功能或輕薄體型有些可惜！

克里夫：它很明顯設計適合定點使用！就整天在外面趴趴走用途，顯然過重，你去星巴克拿出來會遜掉（全場大笑），相對適合公司配給你電腦，移動地點通常位置與會議室間，若對於這類工作者這重量OK，但對於業務來說相對不適用。當然若撇開厚重這件事，這次整體外觀工藝設計其實有到位。

鑑定2番目→一定要這麼鑑 『革命性4K雙螢幕＋四視窗多工應用』

大審婆：原廠很強調這創新上下4K雙螢幕&四視窗多工應用…很屌嗎？

Ling：雙螢幕設計華碩不是第一次做，去年Pro也是雙螢幕，但第二螢幕設計在觸控板上，當時最大問題不知道到底要幹嘛？這次讓螢幕放大，位置也往上移，對延伸螢幕應用比上代好很多，且第二螢幕提供更多方案，如分割不同視窗等，我給高評價。

克里夫：這設計是它最大賣點！其實個人相當欣賞，因筆電至少有10年沒看到特別東西，老實說上代做在觸控板上還滿瞎的（全場狂笑），實用性很有限，但這代直接移到螢幕上，跟主螢幕有一致延伸感，螢幕解析同樣達4k且尺寸相對大，賦予更多不同玩法的可能。

安安：對於我們這類影像創意性工作，包含美術設計、動畫編排等，多螢幕使用是趨勢，業界很多會外接3-4螢幕，或單一曲線21：9寬版大螢幕，這款將這兩大概念整合，既有分割螢幕概念，長版螢幕也能即做作上下延伸，對於一些需要處理大量資料，或常等待運算時間編排資料者，提供高方便利，我給予肯定！

男哥：這設計無疑是這幾年筆電最大革命性改變，兼具話題與實用性，好處不只因應創意設計者，一般人使用也方便，但唯一讓人挑剔是上下螢幕雖都同解析，但第二螢幕明顯沒主螢幕明亮與銳利，當開啟延伸時會出現上下落差，觀感上無法達到真正一致性，不過瑕不掩瑜，對於整體創新表現還是給它拍拍手！

鑑定3番目→一定要這麼鑑 『頂規九代Core i9-9980HK＋RTX2060顯卡』

大審婆：硬體效能嘛不能輕忽，拿出精神持續客觀鑑下去！

克里夫：這款定位上明顯非電競機，這樣規格配備還算OK，但我其實比較擔心長時間全速執行下的散熱能力，畢竟下方增設第二螢幕會大量發熱，內部結構又塞的很緊密，剛剛運作一段時間，已能感受側邊散熱孔有熱氣冒出，未來這部分還有待觀察。

Ling：從硬體配置來看都是目前高階主流新規格，包含CPU、1TB PCIe 3.0×4 SSD，甚至無線也是Wi-Fi 6，畢竟是旗艦機，開出這樣規格等級不意外，對於多數設計創意工作者充裕夠用！

男哥：這款定位偏向創作設計工作，相較下需要更高等級CPU處理器效能，這次搭配英特爾最新九代頂級Core i9-9980HK，加上有32GB記憶體，效能足敷使用，我認為有誠意！

安安：同意男哥一半看法，CPU與RAM規格都沒話講，但個人對於顯卡有些意見，因過去GTX980 6GB顯卡拖兩顆Full HD螢幕已有些吃力，這款要拖兩顆4K螢幕僅搭RTX2060 6GB可能有些勉強，應該要搭到8GB等級顯卡才對。

大審婆：看來今天來的達人都超專業，讚讚！





ZenBook Pro 15細部&功能仔細瞧！

◎ 獨家ErgoLift轉軸設計

獨特ErgoLift轉軸設計，打開螢幕時能同步讓轉軸向上傾斜，兼具散熱與人體工學。

◎ 整合型ScreenXpert操控軟體

透過第二螢幕的ScreenXpert，能快速啟動自設的工具軟體程式視窗，並提供4組預設視窗記憶功能。

◎ Thunderbolt 3 USB-C高速介面

機身右側配置Thunderbolt 3 USB-C高速傳輸端，能大幅節省龐大資料量傳輸時間。

◎ Harman Kardon立體揚聲喇叭

機底兩側配置Harman Kardon揚聲喇叭，輔以獨家聲籟音效技術，展現悠揚清晰優異聆聽效果。

鑑定4番目→一定要這麼鑑 『15.6吋4K OLED螢幕&Harman Kardon音效系統』

大審婆：麻吉，針對螢幕觀感表現與實際音效聆聽體驗再鑑！

安安：這4K OLED面板螢幕漂亮到沒話說，剛剛實際觀看4K示範影片，真的有身歷其境栩栩如生感覺，包含色彩、飽和度、亮度就跟一般電視劇院無異，這部分讓它加很多分。

Ling：華碩過去在聲音與影像表現上都滿有水準，沒比較不知道，剛剛看了4K影片發現真的很厲害，顏色超舒服生動，就是一個漂亮螢幕！

克里夫：我也認為它的主螢幕真的很不賴，唯一缺點相對顯得第二螢幕有點遜（全場又是大笑），讓人覺得為何不用一樣螢幕？至於音效表現也OK，聽起來中高音域悠揚清晰。

男哥：個人也非常喜歡這塊4K OLED螢幕，實地播放4K畫質影片時真的讓人有驚艷感，加上窄邊框設計，給予相當棒視覺體驗；至於音效中高頻仍維持一貫優質表現，但外擴聲量沒想像中大，接上耳機聆聽中上水準。因這次螢幕表現實在太亮眼，相形下顯得音效有些普通。

鑑定5番目→一定要這麼鑑 『接駁彈性&電力續航&人性規劃』

大審婆：各位鑑友們，最後針對接駁配置、電力續航與整體人性規劃拉斯兜鑑！

安安：雙螢幕固然創新，但也成為雙邊刃，對於電力消耗大，電力續航看起來正常使用下約撐4、5小時，就現在筆電續航來說稍微偏低！

克里夫：剛剛提過，這台偏向定點使用，若90%定點作業與10%行動攜帶，電力算勉強合格。另外出貨有附帶鍵盤手托配件這點滿貼心，有助於打字舒適度，美中不足是沒有做磁吸式，畢竟是旗艦機，應該要設計更完善！

Ling：就它體積與雙螢幕設計，老實講電力不能太強求；接駁端配置上，以一台效能型筆電來說它不算多，且既然定位設計創作者使用，應該要多配置讀卡機才對；實際鍵盤敲打觸感還不錯，回饋感OK。

男哥：它操作上鍵盤因受到第二螢幕壓縮，做成觸控板/虛擬數字鍵模式並移動到最右側，對於使用者可能需要一些時間去適應，尤其會讓左撇子使用較不方便。另外隨機有附帶手托靠板與觸控筆還算貼心，且有一點不錯是充電時底座前方設有發光燈條，能一目瞭然顯示狀態。

大審婆：瞭解，感恩喔～

『不要再給我打分數了』

一路鑑到這，大審婆信心增加不少，接下來還要請各位專家達人們Asus ZenBook Pro Duo筆電打分數囉！

『評分標準』

◎60分－錢多可買◎70分－可玩玩啦◎80分—這東東還真不錯◎90分—物超所值！數位好樣！◎100分－考慮什麼，趕快到NOVA血拼囉！

克里夫：85

男哥：85

Ling：83

安安：81

平均分數： 83.5分「NOVA數位鑑定過關」

『我要上訴─原廠有話要說』

偶大審婆一向以超龜毛聞名，不、是超完美主義者啦！雖然這次超級鑑定團給Asus ZenBook Pro Duo筆電都打了「這東東還真不錯！」評價，但鑑定會中依然有一些挑剔聲浪，偶一定要給它好好追根究底…。趕緊去找Asus華碩電腦筆電產品事業處產品經理劉原亨（Eric弟）問個明白！

Q大審婆：與會專家普遍讚賞Pro Duo精緻工藝外觀，尤其打開後帶來強烈科技感。但有達人指出體型無法像上代輕薄稍嫌重些，會壓縮行動攜帶性？對此…

AEric弟：ZenBook Pro Duo是針對創作者所設計，需要擁有強大效能，搭載Core i9與RTX2060顯卡，相對於同硬體等級產品，已相對輕薄且兼顧質感外觀！

Q大審婆：達人對於革命性上下4K雙螢幕大表讚揚。有專家提及第二螢幕明顯沒主螢幕明亮與銳利，開啟延伸時會出現上下視覺落差有些美中不足？

AEric弟：ZenBook Pro Duo使用的主螢幕規格來到工業級DCI-P3色彩，且搭載HDR顯示技術，色彩及亮度遠比第二螢幕亮眼，主要想讓使用者在主螢幕上做更細緻，更美畫面色彩編輯。第二螢幕解析度同樣達4K等級，由於視角較平使用霧面處理，讓觸碰感更滑順，並減少低角度造成反光問題，但仍然達高銳利與近400nits高階筆電亮度等級喔。

Q大審婆：硬體規格效能上，有專家提到過去用GTX980 6GB顯卡跑雙顆Full HD螢幕已有些吃力，這款跑雙4K螢幕僅搭RTX2060 6GB有些勉強，應該要搭到8GB等級顯卡？對此…

AEric弟：技術層面來說，第二螢幕是由CPU推動，以達到更省電快速畫面輸出，並透過跟nVIDIA密切合作，將顯示卡驅動程式效能調整至最佳狀態。兩個螢幕串接技術為HDMI 2.0，就算透過HDMI輸出4K螢幕，也能得到順暢體驗。

Q大審婆：人性操作部分，達人認為隨機附帶鍵盤手托配件滿貼心，可惜沒有做磁吸式？鍵盤受第二螢幕壓縮，觸控板/虛擬數字鍵移動到右側，對於左撇子使用較不方便？

AEric弟：當初研發搭配手托配件時，有將磁吸功能做進配件之中，華碩對於這些小細節都不會放過，但因配件與機身稜角完美結合，導致使用期間磁鐵吸附力感受並不明顯。觸控板位置問題，我們做過調查無論左右撇子對於滑鼠使用，皆為右手操控滑鼠，故放心將觸控板移動到右側配置，當然USB A接孔兩側都有，能輕鬆將滑鼠接於任一側。

大審婆：瞭解，阿里卡豆！



鑑定過關 前進NOVA…

YA、鑑定過關！看到Asus ZenBook Pro Duo筆電獲得眾位鑑定團專家的肯定，熱心的Eric弟又消除偶的一些龜毛疑慮，嘿嘿～那偶就趕緊通到NOVA搶購一台，擇日搭高鐵南下取經並送到韓市長手中，哈哈，有了這層交情，以後想喬事情或弄給局長來做就…啊沒啦，哈哈！

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw