NOVA情報誌／「電競」猛獸大軍酷暑出籠　九代新機威猛上陣

圖、文／NOVA情報誌

今夏「電競NB」熱翻天～九代悍將全員到齊逞威，開啟極致超頻、創新工藝、炫彩吸睛，更專精遊戲導向「驚奇」震撼潘朵拉寶盒！

每年暑假，絕對是廣大遊戲電競族最開心時刻！先不論路上正妹穿著清涼，天天養眼心情好，遊戲學子們更不用一大早起床上課，有更多時間上場練功對決，尤其這時節，更是晶片大廠與筆電品牌新品汰舊換新「傳統旺季」，往往有讓人期待的嶄新夢幻電競跑車出場！

話說計畫趕不上變化，但今年電競迷的期待沒有落空，甚至這電競跑車還將蛻變「電競猛獸」！在關鍵兩大巨頭Intel&nVIDIA連袂給力下，處理器CPU與顯卡GPU同年雙料升級，端出美味新牛肉；伴隨各大廠研發精銳盡出，開啟「九代電競」驚奇震撼潘朵拉寶盒～極致效能超頻玩大，創新工藝超越想像，螢幕衝上240 Hz超高刷新率，外加吸睛絢麗造型、遊戲RGB、更專精遊戲導向貼心功能，還加碼頂尖影音視聽感官體驗！

看倌們，有圖有訪有真相，趕緊擦亮雙眼，一同目睹各家新機亮點殺招；有何讓人大呼過癮的犀利特色與未來趨勢走向脈動！

九代Core i威猛到位 頂尖散熱創新工藝

對於金庸武俠迷來說，應該知道「九陰真經」、「九陽神功」為當世兩大最強武學，習得後就能成為曠世高手，這個「九」字代表的意義重大。同樣的，在電競領域，無論電競NB或電競PC，今年這個「九」字將搶盡目光，甚至化身地表最強筆電代名詞！

處理器大廠Intel英特爾4月底正式改朝換代，從八代跨入全新「九」代Core i平台，全新九代平台效能沒讓人失望，且牙膏擠很多，挾史上最高原生核心數與超頻時脈而來，最高階Core i9-9980HK、i9-9880H具備8核心16執行緒，尤其超頻版i9-9800HK單核心原生超頻時脈高達5.0GHz以上，簡直讓超頻玩家樂透，整體九代平台平均效能，相較上代提高近30%之多！

尤其好事成雙，「新CPU處理器＋新GPU顯卡才是絕配！」顯卡一哥nVIDIA去年底揮出十年來最強運算技術，支援嶄新「光影追蹤技術」GeForce RTX20系列顯卡，迎合重度電競市場；好消息上半年續推全新Turing架構的GeForce GTX16系列，補足中高階到入門這區塊，優點效能等級跳一階，新一代GTX 1660Ti約等同過去GTX1070等級，換句話說，花同樣的錢，能買到更Pro顯卡級，大大助於電競機性價比提升。

「九代Core i處理器轉換，是今年電競筆電最大話題與趨勢！」Acer宏碁品牌產品行銷企劃部曾智琦表示：「Acer優勢電競產品線完整，新規格技術導入快，Q2起搶先跟隨英特爾腳步，陸續推出九代Predator/Nitro系列新機，且搭配最新RTX20系列、GTX16系列等顯卡，全面滿足重度、中階、大眾遊戲族玩家需求！」特別是新系列無論效能、外觀、創新工藝都帶來亮點！Acer曾智琦強調。

誠如所言，Acer將在8月通路鋪貨上市的「Predator Helios 700」，未演先轟動，先前發表時就引發熱烈討論。核心搭載最新九代Core i9/i7處理器與RTX2080高檔顯卡，導入全新四代獨家Acer AeroBlade 3D刀鋒速冷技術，最特別是「驚奇」獨特的「HyperDrift滑動式鍵盤」創新ID設計，運作時鍵盤能往下滑，上面透出散熱孔，額外增加氣流幫助散熱，同時透過玻璃面板檢視內部發光熱管狀態，有DIY超頻機的Fu；重點鍵盤下拉後，觸控板區塊能往下傾折，還可當成手托板使用，有助於打字舒適性。這巧妙「牽一髮動全身」集結創新、散熱、人體工學設計，真的要給它按讚！剽悍效能＋超猛工藝，機體還配置5顆揚聲喇叭與重低音，大可稱之為「高效猛獸機」。

「我們相當重視散熱這件事，無論電競Predator系列或輕電競Nitro系列，全面導入第四代獨家AeroBlade 3D金屬雙風扇冷卻系統！」Acer曾智琦笑談，暑期主打的價格效能高平衡機「新Predator Helios 300」，配置九代Core i7＋GTX1660Ti 6GB顯卡效能，最高可上到RTX2060等級，尤其散熱好、運作穩定，配置第四代AeroBlade 3D雙風扇散熱系統，藉由專利0.1mm世界最薄航太金屬葉片，讓葉扇增加達59片，全新貓頭鷹羽翼造型風扇架構，更大幅提升45%風流改善量與10%氣流量，達到高速降溫且更無聲化，更能因應九代高效能機長時間衝鋒陷陣。

尤其這代外觀還改採科技酷冷色調，面板Logo會發光，搭配兩邊藍色燈條與噴射機尾翼，並採144Hz IPS高速面板，重點價格更親民！首次將Predator Helios系列開在5萬以下區段，讓電玩家能輕鬆享受Predator系列帶來的高階電競元素與專屬VIP黃金會員三年保固！

針對高效輕薄機市場，Acer既有「Predator Triton 500」近日也升級九代Core i7＋RTX2080/2060 Max-Q，效能剽悍下機身仍做到1.79公分、2.1公斤重。而深受學生與大眾遊戲族喜愛的熱銷戰鬥款「Nitro 5系列」，同樣換上新九代裝備與搶眼紅黑外貌，特別是入門版Core i5＋GTX1050破3萬，讓這戰鬥機更顯「戰鬥」高競爭力！

地表最強巨獸筆電 電競&創作雙風潮

不讓Acer太專美於前，另一電競大廠MSI要用「重量級洗禮」迎接九代CPU剽悍世代！最新主打的「GT76 Titan」旗艦效能巨獸機，搭載九代桌上型超頻版Core i9-9900K處理器，頂規nVIDIA RTX2080顯卡，專為旗艦機款設計獨家第五代Cooler Boost Titan散熱模組；尤其外型磅礡大器，未來感十足科幻戰機金屬質地與前衛菱角，尾翼跑車渦輪引擎概念帶出速度感，機身正側三面下方還新增添RGB全彩燈條，以絢麗光暈襯托霸氣曲線與奢華感！

MSI微星科技國內業務部產品經理林世宗表示：「MSI只專攻電競，敢說是電競筆電專家，真正站在遊戲玩家立場考量且設想周到，一直以來新機導入最快，優勢以快打慢，備貨最齊全，前三季九代大軍將高達有28款之多，並涵蓋六大系列，且端出來的『大』菜色絕對讓消費者備感誠意！」近期發表的旗艦代表「GT76 Titan」，最大特色導入「桌機版CPU」，透過內部四組渦輪風扇與11根散熱導管，供應更大的風流與絕佳散熱，能輕鬆推升至5.0GHz極致超頻，效能制霸同級機，且價格相對漂亮。MSI九代系列效能更高、散熱更好，中階機以上還配備更大512GB SSD，整機包含網卡、鍵盤、音效佈滿專業電競DNA，「就是要給電競玩家最好的」，MSI林經理強調！

除旗艦效能巨獸機「GT76 Titan」外，MSI定位頂級高階系列「GE75 Raider」，配置17.3吋高速144Hz IPS窄邊框面板，效能威猛九代超頻版Core i9-9980HK＋RTX2070 8GB顯卡，並提供全彩RGB單鍵控光電競鍵盤，聽聲辨位精準的Nahimic 3環繞音效與Dynaudio立體音響模組。另款戰鬥款「GF75」，在九代Core i7＋GTX 1650 4GB顯卡效能下，搭配17.3吋窄邊框廣色域螢幕、遊戲網卡、Nahimic 3音效，還升級512GB SSD，因應暑假打出4萬有找價格，推出後賣的風火！

尤其MSI從年初起就打出「極致真實，遊戲新視界」概念新口號，大舉揮軍「17.3吋」窄邊框大螢幕機，目前多數機種更達144Hz＋3毫秒，甚至7月底剛上市的「GS65」還配置超高240Hz刷新率螢幕！

MSI林經理談及，17.3吋大視野遊戲畫面提供玩家更高爽度，且透過螢幕窄邊設計讓體積變小，僅約等同過去傳統15.6吋機大小，我們認為有市場，事實證明玩家接受度高，目前自家17.3吋VS 15.6吋已達1比1。接下來我們會續朝大螢幕＋高刷新率走，特別式下半年會在「創作設計Prestige系列筆電」上有很大動作。

「創作設計筆電？」是的，不斷追問下，MSI林經理透露，創作設計機將是自家未來另一發展重點！電競筆電從成長期進入高原期，在高效能基礎下機一分為二「遊戲路線」&「創作路線」。這類創作設計機成長速度快，單從自家P系列（P75/P65/PS42/PS63）上半年銷售增加3倍可看出端倪，尤其超薄款1.8公分、1.86公斤的「P65 Creator」，更是擠進銷售前五名。電競機慢慢走入「設計創作氛圍」已是不可檔潮流，MSI計劃年底前伴隨英特爾十代U版處理器上市，大陣仗推出P65系列升級款、新P45與全新設計款系列，屆時無論軟硬體都將更滿足設計創作需要。看來，下半年不但有九代猛獸、巨獸，還將掀起白色電競創作設計風潮，看頭十足！

240Hz高刷新率趨勢 遊戲導向專精量身

「240Hz IPS高刷新率更將成為下半年電競機『觀』戰重點！」天下武功、唯快不破！巷仔內玩家都知道，電競螢幕的「畫面刷新率」對於玩FPS這類射擊遊戲很重要，能讓高速移動下畫面流暢有感，有助於「吃雞」快速出手秒殺對方。

剛剛提及，MSI新上市「GS65」已配置240Hz IPS高刷新率螢幕，其實動作快的Asus，早在5月就搶先本地市場發表首款240Hz IPS＋3毫秒技術全新「ROG Strix SCAR III G531」三代槍神機！

Asus華碩電腦ROG電競產品事業處產品經理林芷羽談到：「深受FPS射擊遊戲玩家喜愛的Strix SCAR系列，一直以來在螢幕上都搶搭最新規格技術，去年二代機率先套用高速144Hz IPS頂規面板與三面極窄邊框設計，今年三代機更領航業界導入240Hz IPS超高刷新率面板（15.6吋機），甚至8月底將續推全台首款17.3吋大螢幕240Hz IPS機種，屆時也是全世界第一款！因17.3吋IPS要做240Hz/3毫秒是很先進技術，我們堅持用最新最好面板！」全新三代機還大膽拿掉視訊鏡頭，讓有需要的玩家專業選購（外接），達到三面更極窄微邊框，讓遊戲視覺沉浸感更好，就連Strix HERO III三代英雄機也採相同設計，Asus林經理強調！

其實ROG Strix系列電競筆電，從前年首代起就開創嶄新思維，別於制式用「族群」來設計產品，而是以「遊戲類型」量身訂製。針對喜愛「FPS第一人稱射擊」遊戲玩家，推出相對應「ROG Strix SCAR」；迎合愛打「MOBA競技」遊戲愛好，規劃專屬「ROG Strix Hero」；對於一般「無特化遊戲」玩家或大眾遊戲族，打出「ROG Strix G」；並根據各遊戲需求類型，賦予不同效能等級與工藝特色，已知全新三代機仍承襲這樣遊戲取向概念設計。

舉例最新「ROG Strix SCAR III」，效能等級上到九代Core i9/i7＋RTX2070，外觀上蓋酷似槍身鐵灰色金屬刷紋一刀流工藝，C面碳纖維質感仿照槍托立體克維拉壓紋，營造出槍戰的Fu。「ROG Strix HERO III」規格走九代Core i9/i7＋RTX 1660Ti，上蓋採深黑色金屬刷紋一刀流工藝，C面套用電域紋圖騰，賦予MOBA遊戲兩方對壘衝突感；至於「ROG Strix G」上蓋則以一刀流工藝，搭配塑鋼機身材質。尤其三代機全面新增17.3吋機種，提供更完善尺寸陣容選擇！

「當然以工藝美學與創新研發聞名Asus，還要給你多更多！」Asus林經理接著指出，三代新系列還「創」力全開，從裡到外，從內部效能、散熱、跑車時尚元素到外觀燈效視覺，都將全新定義，整體細節規劃與感官體驗，會讓玩家很有感，甚至與遊戲做更「專精」整合！

是的，魔鬼藏在細節裡！已知三代機特別跟「BMW Design works」設計團隊合作，將BMW超跑概念元素，進化到量產機工藝上。三大系列機身造型更顯流線且後面尾翼酷似跑車，並一路延伸到C面，轉軸以3D Flow多層次梯田傾斜切割，彰顯細節做工，上面還特別做多孔洞設計，兼具視覺與適時提升散熱風流功用，以因應新一代更高CPU、GPU高效能運作。尤其機體還賦予「全新底部ㄇ字型前RGB環繞式燈效」，以向下打的間接光方式，營造流線機身上浮感與提供絕佳遊戲氛圍。

特別是這代散熱系統再進階，風扇從71片扇葉提升至83片，較過往增添10%風流量，且新搭載獨家「Intelligent Cooling」散熱系統技術，除散熱更好外，還改良風扇聲噪音，開啟Turbo模式遊戲全速運作時，比上代降低5dB噪音，半夜練功更不會吵到別人！

很棒是Asus還積極與遊戲商合作開發「最佳化In game lighting」燈光示警功能，搭配上「ROG Strix SCAR III」、「ROG Strix HERO III」金屬版系列配置的全彩RGB單鍵控光鍵盤，當進入遊戲中能跳出專屬客製燈效&視覺，還可根據遊戲情境做各項燈光提醒設定。舉例玩槍戰遊戲時，開槍後子彈數減少，鍵盤燈光會同步一個個遞減消示不見，當有危險或被擊中時出現特殊或紅光閃爍…等！我們目前已與「Black ops 4」、「Anthem」兩款熱門遊戲大作完成整合，目前「Pathfinder Kingmaker」、「Tropico 6」兩款遊戲正開發中，很快就能支援上線，接下來也會陸續增添更多遊戲，Asus林經理透露！

獨家創新實用加值 貼心體驗時尚有感

說起電競玩家人格特質，通常不服輸，個性鮮明喜嚐鮮，且對於創新獨特產品或新功能技術充滿興趣！對此，Asus全新三代「ROG Strix SCAR III」、「ROG Strix HERO III」還有一個非談不可創新應用設計，就是導入「KeyStone鑰石」功能！在機身右側規劃磁吸式NFC感應「鑰石」，就像汽車鑰匙般，放入後會啟動迎賓燈效&音效，首次使用與電腦綁定後，會出現一個「Shadow Drive隱藏式硬碟空間」，能放入個人私密資料與檔案，同時可儲存個人多組專屬遊戲設定，好處當離開時帶走鑰石，別人看不到這隱藏硬碟內資料，相當安全；且遊戲設定檔插入鑰石後出現，拿走後電腦立即恢復原設定，無需設來設去更感方便，重點使用時超「酷炫」，出廠會隨機附帶專屬鑰匙圈，能掛在背包上當成吊飾。

不僅如此，全新三代機還導入新研發「Aura Creator」燈光設置軟體，讓玩家能在單一頁面下，直覺簡單快速設置鍵盤上單鍵燈光，如排出特定燈光圖騰或字體，同時能輕鬆整合周邊做Aura Sync燈光串連，讓操作門檻大幅降低，並能將個人化燈效設定做儲存。Asus林經理預告，還將在8月中推出相當時尚吸睛的「ROG Strix G冰河藍新色」，滿足平常上班使用，晚上或閒暇時打遊戲，不想要外觀太電競感族群，且同樣賦予BMW超跑元素與一刀流工藝，質感相當好！

電競潮牌頂級影音 免費升級服務加碼

電競不只時尚有感，還要夠「潮」，帶出門才能盡顯不凡品味，甚至音效玩頂級，賦予發燒級聆聽品質！

這一兩年來歐美大廠Hp在電競筆電領域展現強大企圖心，尤其在年初CES展上，搶先全球發表第一款240Hz IPS高刷新率電競筆電「Omen 15」，近期才正式引進台灣，已知Hp全新九代電競家族，無論效能、外觀、音效都帶來霸氣與亮點！

Hp台灣惠普家用市場事業群資深行銷經理李佳樺談到：「Hp電競機在通路市場很受歡迎，全新一代提供更完善『OMEN 17/15』、『Pavilion Gaming 17/15』、『Pavilion 15』三大系列、六款產品線供選擇，分別迎合重度、高階、主流玩家需求，系列機優勢美型高質感，價格相較業界親民，且年年新機『工藝全面換新』，非單純硬體升級，包含整機ID外觀都全新設計過！」主打的旗艦電競款「OMEN 17/15」甚至被外界稱為電競界潮牌，李資深經理強調！

確實，Hp新一代「OMEN 17/15」承襲Voodoo血統，沿用經典Voodoo標誌與X線條髮絲紋工藝，導入新3D立體上蓋雙肩盔甲視覺與科技銀質感，賦予濃厚設計感，很有潮牌感覺；核心更上到九代Core i9-9880H＋RTX2080 8GB；其中15.6吋「OMEN 15」走RTX2080 Max-Q高效超薄訴求，透過底部出風口面積增大，鰭片增長66%與12V雙風扇散熱系統，達到2公分以下行動力。而迎合高階電競市場的「Pavilion Gaming 17/15」，走九代Core i7＋GTX 1660Ti效能，尤其簡潔俐落機身，搭配戰機噴射尾翼與3D紋路喇叭孔罩工藝，輔以超顯眼綠光Logo與鍵盤，一整個美型搶眼，鄉民玩家評價高！

「Hp系列很大強項就是搭載音響界赫赫有名的『Bang & Olufsen』B&O音效揚聲系統」！Hp李資深經理續談，系列機除帶來遊戲高效能，還給予玩家很棒的音效體驗！特別與丹麥百年發燒級音響品牌B&O合作，機體配置B&O工程師精心調校的立體音響系統，優點音色清晰乾淨，中高頻細節豐富，低頻響應亦精準到位，一來有助於遊戲玩家聽聲辨位，且還能當成高檔音響來使用。

據瞭解系列機B&O認證還分為兩大等級，其中「OMEN 17/15」有內建擴大晶片，聲響更充沛動聽，機身上刻有「Bang & Olufsen」標誌；諸如「Pavilion Gaming 17/15」與「Pavilion 15」系列，則機體會刻象徵音樂享樂的「B&O Play」標誌！

感官體驗更全面外，服務保固也要讓玩家感到貼心！已知Hp兩大電競系列OMEN、Pavilion Gaming皆額外提供免費升級服務，保固內可自帶購買的SSD/HDD或D-RAM記憶體到服務中心，請專業人員幫你升級，每台機器擁有一次免費升規服務；此外「OMEN系列」更有專屬VIP專線，服務更好更優質！

不僅Hp，Asus電競Predator系列機同樣主打黃金VIP會員服務，加碼到三年保固；MSI則帶來十全十美保固，每年還有兩次免費健診；Asus系列筆電在兩年保固下，還特別推出「首年完美保固」服務，無論機器損傷如何，最高只負擔2成，意謂筆電不小心被車輾過，或是跟女友吵架從樓上被丟下也不用太擔心。

只能說，今夏在各路九代悍將發威下，電競玩家的精彩劇本持續上演，遊戲人生的你，快快上膛套好裝備，準備好銀彈好好迎接這絢爛精彩可期的G世代！

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