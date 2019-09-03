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交部幫Uber司機找出路！　多元化計程車將能「APP預報車資」

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▲▼台灣大車隊多元化計程車。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部鼓勵Uber司機轉開多元化計程車。（圖／記者賴文萱攝）

記者胡順惠／台北報導

為讓Uber能順利轉入計程車體系，交通部3日預告修正「汽車運輸業管理規則」、「計程車客運服務業申請核准經營辦法」、「道路交通安全規則」，全台多元化計程車除了目前的跳表計費，將新增APP預先報價技術，讓乘客事先得知應付車資，最快9月底就能上路。

交通部5月通過「汽車運輸業管理規則」103-1條修正草案，正因嚴重衝擊Uber駕駛生計，也被稱為「Uber條款」，歷經4個月的過渡期及緩衝期，將於10月6日正式取締，違者可處9千至9萬元罰鍰，這也讓Uber是否能夠留在台灣備受考驗。

請繼續往下閱讀...

交通部昨日才擴大計程車汰舊換新計畫，今日再度拍板「汽車運輸業管理規則」部分修正條文，讓擬再放寬多元化計程車亦可以使用APP預先報價技術，使消費者在搭車前就能充分瞭解乘車價格，減少雙方爭議。交通部表示，修法通過後，將會採計費表、APP雙軌並行機制，多元化計程車業者仍可視實務需求選擇最合適之計費工具。

至於APP預報車資功能是否會造成削價競爭，交通部表示，本次修法只是讓消費者及業者有更多元的選擇，價格仍必須在地方政府核定運價上、下限範圍之內，APP亦需經過交通部邀集專業機構認證，且應保存相關營運資料及提供公路主管機關不定期查核。

交通部為放寬多元化計程車限制，針對部分進口小客車雖為5人座，但車門僅駕駛、右側副駕駛、後方車門等3門設計，乘客必須從右側上下車，為使計程車使用車型選擇更多元，本次修法亦放寬計程車傳統4門的限制。

另外，計程車車牌目前有數量管制，但考量各縣市計程車牌照數量存在供需差異，為使計程車牌照數量得因應人口增減適度調節供需，得經兩地雙方計程車公會及公路主管機關同意後，辦理跨縣市車輛過戶。

交通部指出，本法規修正草案將自刊登行政院公報隔日起預告14天，預告期間歡迎各業界提供意見，交通部將納入法規修正參考。

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