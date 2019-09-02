送客到中南、東部！10/1起日韓等國際航班　期間限定「免收降落費」

▲日、韓及新南向國家等重點國家飛桃園、松山以外的機場，10月1日起將實施免收降落費優惠。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

因應陸客來台縮減，交通部長林佳龍召開應變會議研議各種方案，針對日、韓及新南向國家等重點國家，將推出國際航班飛桃園、松山以外的機場，期間限定免收降落費的優惠，送國際觀光客源到中南部及東部，最快10月1日起就能實施。

為降低台灣觀光旅行業者受陸客來台縮減的衝擊，交通部繼上周提出自10月1日起補助國際定期包機航班直飛花東機場的地勤費50%之後，再有新進展。交通部官員透露，林佳龍上周主持的應變會議中，指示民航局研議針對桃園、松山以外機場，自今年10月1日起至明年3月31日止，免收日本、韓國及新南向國家航線的國際航班降落費。

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▲因應陸客來台縮減，交通部長林佳龍指示，要透過政策工具開拓國際觀光客源，送客至中南部及東部。（圖／記者張一中攝）

據透露，民航局預估，減收之降落費金額約7699萬元，但觀光局評估若增加航班，帶動的觀光周邊產值及行銷台灣旅遊的效益頗為具體，因此林佳龍指示加速推動。但為避免影響原繳入地方政府公庫的地方回饋金（降落費之8%），影響地方政府辦理回饋作業，減少616萬元部分，則將由民航局以專案方式報部核准，由民航事業作業基金補助差額。

有關降落費減免一案，自108年10月1日起至109年3月31日止，除松山、桃園機場以外，其他機場將針對日、韓及新南向國際航線，降落費全免，民航局已於上周五準備辧理法規預告作業，後續將持續協調財政部辦理，優惠措施力拚10月1日上路。