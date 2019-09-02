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小黃汰舊換新大紅包再加碼！放寬7年↑計程車就能申請　最高補35萬

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▲▼蔡英文出席全國計程車產業提升服務 2.0 計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示與發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文出席全國計程車產業提升服務 2.0 計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示與發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部推動「計程車服務提升輔導方案」，原先規劃針對車齡10年以上的計程車給予汰舊換新補助，交通部長林佳龍上午宣布再加碼，只要7年以上的車輛就可以申請補助。另外，在補助總量部分，也由分3年補助5千輛、4千輛、3千輛，調整為2年完成，第一年補助1萬輛、第二年2千輛，並以個人司機優先。

汽車運輸業駕駛員全國總工會今（2）日在台北市計程車大直休息站召開「台灣計程車服務2.0升級計畫暨計程車汰舊換新成果展示」記者會，包含總統蔡英文、交通部長林佳龍以及台北市長柯文哲都到場力挺。

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▲▼蔡英文、柯文哲,林佳龍出席全國計程車產業提升服務 2.0 計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示與發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文、柯文哲、林佳龍出席記者會，現場宣布汰舊換新補貼方案再加碼。（圖／記者李毓康攝）

汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉表示，各界對於提升計程車服務品質及營運環境有具體方向及共識，今天算是初步成果展示，現場除安排多輛新型態的多元網約計程車，也有汰舊換新補助後的黃色計程車展示。另外，一輛要價逾300萬的白色特斯拉Model X多元網約計程車，更成為全場焦點。

該方案在推出後，補助名額供不應求，目前已有4080位計程車司機通過補助標準，林佳龍在記者會現場也宣布加碼方案。他說，原先規劃分三年補貼5000、4000、3000，共1萬2000輛計程車，現改成2年完成，也就是今年就提供1萬輛車可申請，明年為2000輛。其中，購買燃油（含油氣混合）計程車者每輛補助15萬元、購買油電混合計程車者每輛補助25萬元、購買電動計程車者每輛補助35萬元。

▲▼計程車司機繞行行政院，抗議交通部放行uber與租賃車合作。（圖／記者林敬旻攝）

▲計程車汰舊換新補貼方案，車齡限制由10年以上放寬至7年以上，補助數量首年從5000輛調整成1萬輛。（圖／記者林敬旻攝）

在車齡申請資格部分，也由原本10年以上的計程車放寬為7年以上就可申請，並以個人計程車駕駛人、合作社計程車駕駛人及計程車公司（行號）之自備車輛參與經營駕駛人，為優先補助對象，接著第二波才會開放給車行計程車司機申請。

另外，交通部也規劃在全台設置20個駕駛員服務關懷據點，提供計程車司機法律服務、財務諮詢、健康諮詢等服務，打造司機更良好的工作環境。在據點分布上，六都至少會設置2處，非六都也會利用監理所的公共空間設置8個據點。

▲▼林佳龍出席全國計程車產業提升服務 2.0 計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示與發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲林佳龍說，交通部規劃在全台設置20個駕駛員服務關懷據點，打造司機更良好的工作環境。（圖／記者李毓康攝）

汽車運輸業駕駛員全國總工會也提出台灣計程車服務2.0升級計畫，主要有五大方向，全面建立司機科技評鑑機制、設立常態性教育訓練制度、建立多元服務訓練學院、落實數位管理、全面支援非現金支付等。

計程車派遣產業發展協會秘書長曾弘義表示，計程車業界都非常期待2.0計畫可以逐步落實，但整個計畫的實現會涉及到跨部會的業務，除了交通部之外，包括內政部警政署、經濟部及金管會都有涉及，所以需要總統的支持與協助，若能落實，未來台灣計程車服務將朝數位管理、全面評鑑、優劣分級、汰劣存優及全面支援多元支付等方向邁進，會讓台灣的小客車客運服務走向新時代。

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