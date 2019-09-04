「全台最強大哥」呂崇民父親家中安詳離世　不發訃聞低調設佛堂

▲呂崇民成立群園助學金，照顧上千名學子。（圖／群園文教基金會臉書）

記者鄧木卿／台中報導

群園集團總裁呂崇民為人講義氣，資產雄厚，在江湖社團上說話極具分量，因此有「全台最強大哥」的稱號，據了解，呂父呂國震年事已高，身體狀況愈來愈差，因此呂不敢離開半步，隨侍在側，3日下午1點多，呂父在家中安詳離世，享壽98歲，呂當時就在父親身邊，呂家一切低調，不發訃聞，僅簡單設置佛堂，預計6日後現場即可供花致意。

▲呂崇民（右2）篤信佛教，是惟覺和尚弟子。（圖／中台山月刊）

呂崇民出身台中望族，父親呂國震經營金融業「第七銀行」，後來靠著自身努力和豐沛人脈，開始跨足媒體、房地產等多角化事業，因而發跡，呂給人的印象是帥又多金，也因此有人稱他是「少年董仔」。

▲呂崇民不但自己學佛法，也常帶親友參加。（圖／普真精舍臉書）

此外，呂也營救過曾遭綁架的台中市前議長張宏年，而在江湖上重然諾、行事風格公正，有黑道仲裁者之稱的「憨面老大」李照雄，多年前的告別式，就是由呂擔任李的治喪委員會的總召集人，可見呂在社會分量之重及受尊重的程度。

看似在社會上呼風喚雨，但呂崇民卻是異常低調，早在20多年前，和妻子就是中台禪寺惟覺老和尚的弟子，參加過各種佛經班，從初級班、高級班，學完一輪，再從頭來過，不但他自己學，也帶著親友參加，推廣佛法，數十年來已有數萬人跟著他學佛。

中台禪寺的普真精舍，是中台在中部地區成立的第一家精舍，就是由榮譽會長呂崇民、呂馬永真賢伉儷，有感於開山祖師惟覺安公老和尚弘揚禪宗心法，廣度眾生之深心悲願，發心布施，為炎炎眾生提供一處安定身心的人間淨土，事實上，台中普字開頭的精舍，呂全都有參與興建，相當虔誠。

除了宣揚佛法之外，呂崇民也成立「群園助學金」，主要是秉承父親呂國震、母親呂張秀琴「讓孩子安心就學」理念而設置，從2012年至今已協助超過2千名學子，頒發超過3千萬助學金。

據了解，呂崇民事親至孝，10多年前幫80多歲的父母親風光祝壽，席開50桌素食筵席並為結婚60年的父母親舉辦鑽石婚紀念酒會，前市長胡志強、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等大咖到場，政商雲集。

這陣子，呂發現父親健康狀況愈來愈差，呂已有心理準備，因此都不敢遠行，隨侍在側，昨天下午，呂父身體自然衰竭老化，在家安詳離世，呂就在身旁陪伴，由於呂信奉佛教，因此一切從簡，不設靈堂，也不發訃聞，僅在家設佛堂，供花致意。