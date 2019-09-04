政大1600新生始業式　校長郭明政：台灣不好我們要負責

▲郭明政致詞提出「5加3指標」希望新生們能在未來四年建立自己的優勢與能力 。（圖／政治大學提供）

記者崔至雲／台北報導

政治大學新生訓練今（4日）早舉行。校長郭明政於致詞時歡迎政大新成員的加入，並提出「5+3指標」勉勵新生，期望大家利用大學四年充實自我，成為社會愛用、有用人才。

今年政大迎來近1600名新生，郭明政致詞首先說到「政治大學是一所榮耀的大學，台灣的好，我們有很大的貢獻；台灣的不好，我們也要負很大的責任。」郭明政提醒新生，不能因為考上大學就中斷對自己的規劃，未來的前程會面臨不斷的選擇，必須隨時做好準備。

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▲新生踴躍回答問題 。（圖／政治大學提供）

郭明政提出「5+3指標」，建議新生在「本系成績、雙主修/輔修、英文能力、第二外語、獨立自主」等技能上多充實，再持續累積「國際經驗、本土文化、數位科技」等素養，勉勵新生把握大學四年，充分地規劃與做好選擇，讓自己未來的方向更明確。

郭明政進一步說明，「現在是一個沒有國界的時代。」尤其台灣位處亞洲，為順暢地與鄰近國家溝通，除了英文能力，也需要第二外語能力，包括以往並不被重視的東南亞國家語言，以增加自身國際移動的實力。他也期盼新生們在維持本系好表現的同時，選擇雙主修及輔系來累積多元的能力。另外，郭明政認為，在困境中需要更多獨立成長的能量，「所以在辛苦的環境中長大的同學，千萬不要覺得比不上別人。」

▲政大今年參加新生訓練活動人數近1600人。（圖／政治大學提供）

此外，郭明政認為，擁有國際交換或實習的經驗固然可以為個人加分，但也需保有對本土語言的基本素養及對傳統文化的了解。另外在數位時代中，對科技也必須有一定的理解與掌控能力。郭明政也以政大眾多的校友在臺灣各個領域耕耘，更在世界各地發光發熱，勉勵新生要接起棒子，撐起社會發展的重責大任。

政大新生訓練在9月4、5日一連舉行兩天，依序進行「政式啟航」、「社團之夜」、「院系時間」、「焦點工作坊」等不同屬性活動，學校各單位包括教務處、總務處、學務處等以及系所，會把校園資訊向新生作完整介紹；另外，政大表示，4日晚上的「社團之夜」，展現政大多元豐富的社團文化，歡迎新生多多踴躍參加，開展不一樣的政大新生活。

