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上課第一天就自己藍染手帕　湖山國小新生體驗第一堂素養課

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▲▼ 湖山國小新生藍染體驗 。（圖／湖山國小提供）

▲學生與家長一起將染好的手帕拿到湖山溪漂洗。（圖／湖山國小提供）

記者崔至雲／台北報導

108新課綱今(30日)正式開始，湖山國小小一新生從上學第一天就展開素養導向的學習，該校結合藍染課程，在開學日就自己動手染一條實用的方巾，讓學生養成個人衛生和減少使用紙巾、衛生紙的好習慣。

湖山國小校長翁嘉聲指出，在陽明山國家公園管理處的協助輔導下，湖山國小從2003年起開始於校園種植大菁，逐步發展藍染課程，從大菁扦插、了解大菁與陽明山區的關係，到實際採收、粹取藍靛素、學習各種染法等，引導三至六年級學童認識與體驗地方文化。近年開放申請以藍染與校園生態為主的遊學體驗，成為學校的特色之一，也帶領學生嘗試藍染在方巾、脖圍、長巾、T恤、提袋、背包等不同生活物品上的多元變化。

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▲▼ 湖山國小新生藍染體驗 。（圖／湖山國小提供）

▲新生親子一起把綁好的方巾浸入染缸。（圖／湖山國小提供）

翁嘉聲說明，小一新生要從生活中開展學習，飲食、運動、衛生等習慣和生活、學習、人際等態度都是學習的材料。從小建立起良好的生活習慣，是國小階段重要的教育目標，例如使用抹布、手帕，都是小一學童可以做得到的，也是邁向綠色生活的具體作為。

湖山國小指出，開學日規劃給小一的第一堂素養課就帶領學生認識手帕的用途，可以用來在用餐後擦擦嘴、運動後擦擦汗、洗手後擦乾手、淋雨時擦拭臉上的雨滴，可以大幅減少紙巾、衛生紙等的使用量，也可以做為臨時的口罩、領巾、頭巾使用；在學童和家長都了解了手帕的好之後，首度讓一年級學童嘗試在家長的協助下參與學校極富地方特色的藍染課程，動手創作一條屬於自己的獨一無二的手帕，不僅讓藝術自然而然地進入生活，更讓每個小一新生都擁有一條珍視的手帕，從上小學就開始培養使用手帕的習慣。

▲▼ 湖山國小新生藍染體驗 。（圖／湖山國小提供）

▲親子將染好的手帕拿到湖山溪漂洗。（圖／湖山國小提供）

今天新生的藍染初體驗是綁染。小一新生程薇甄以前有過體驗藍染的經驗，今天是第二次做藍染，仍覺得很新鮮，她說，「今天最難的地方是要把布綁緊，幸好有媽媽幫我綁圈圈，爸爸幫我把手帕放入染缸染。」她在布上面做了一間房子，有洗手台、洗手間。如果有機會想再做3條手帕，送給爸爸、媽媽和妹妹。

▲▼ 湖山國小新生藍染體驗 。（圖／湖山國小提供）

▲美籍新生白杰霖喜歡和媽媽一起完成的藍染手帕。（圖／湖山國小提供）

美籍新生白杰霖在藍染時看到布氧化後變色覺得很驚喜，很開心自己做了一條漂亮的手帕，也很期待來上學，因為他喜歡數學，也喜歡跑，想要交到新朋友下課一起玩。

▲▼ 湖山國小新生藍染體驗 。（圖／湖山國小提供）

▲湖山國小小一新生親子一起體驗藍染，自己製作實用又環保的手帕。（圖／湖山國小提供）

新生翁振翔喜歡看魔法校車，所以他用星球探險的想法，在手帕上做出像星球的圓形，他說，「我自己用橡皮筋綁圓形，媽媽幫我染色。有媽媽幫忙，要完成手帕並不難。」他對於上學不會緊張，因為上學很好玩，藍染也很有趣；今天媽媽和妹妹都一起來學校，未來如果有機會想再做3條手帕，送給爸爸、媽媽和妹妹。

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