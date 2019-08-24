不一樣的新生訓練！　花蓮化仁國中從體驗資源回收做起

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「體驗環保回收建構環保觀念、參觀防災教育特展學習防救災實務」，花蓮這所學校不一樣的新生訓練，透過「做中學、學中覺」，讓一百多位新生從資源回收做起！

「哇！我要回家去檢查家裡的牆角」、「好多回收品怎麼都沒有洗乾淨！」花蓮縣吉安鄉化仁國中新生訓練，前進慈濟環保站體驗回收，參觀防災教育特展認識地震、土石流的危害，每個人都收獲滿滿，並表示要把學習的經驗回家與家人分享。

化仁國中連續3年在慈濟靜思堂辦理新生訓練，今年，化仁國中106名新生在老師以及志工的帶領下，從環保站體驗垃圾分類，到認識防災等，每個學生皆有很深的感動與了解，不少學生表示，以後會好好落實資源回收，愛護地球。

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化仁國中一年級班導師表示，許多學生完全沒有實際走進環保站，現場看到環保志工在回收堆中分類，感受很深刻，孩子同時也從體驗中，認識環保的重要。

化仁國中一年級新生李同學表示，環保站叔叔阿姨好辛苦，而且他們都不喊累，親自體驗後才發現真得很辛苦。

化仁國中這屆新生前往花蓮靜思堂進行新生訓練，剛好可以體驗慈濟與國家地震工程研究中心、高雄科學工藝博物館技術合作的「防災教育特展」，在靜思堂導覽人員解說下，親自體驗土壤液化與土石流等教具，看到房子倒下來的瞬間，各個驚呼。

化仁國中校長梁仲志表示，感謝慈濟在3年前援建多功能體育館，其實化仁國中已經18年沒有體育館了，所以這個體育館對化仁國中來說，不僅非常重要，更有其必要；尤其是學校有舞蹈班，常常礙於天氣讓集訓受影響，有了新的體育館，讓學生可以專心訓練準備比賽。

梁仲志校長指出，化仁國中體育館除了舞蹈教室外，還有學生宿舍以及運動空間，為了讓學生飲水思源，特別從3年前開始新生訓練移師到靜思堂辦理，在這裡可以認識生命教育、環保教育、以及防災教育，在慈濟的善與美中，讓學生懂得感恩；真得非常感謝慈濟讓孩子有這樣的機會。

化仁國中一年級新生陳同學說：「聽了導覽老師講解的內容後，要回去好好檢查家裡的牆壁和角落以及樓梯等，這次最大的收獲是對地震有所了解，明白防災的重要性，忽然覺得有點安心，對地震也沒有想像中的可怕，謝謝慈濟給予我們機會可以認識了解。」