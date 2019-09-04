謝龍介報天氣被罰40萬！10家電視台違規NCC開罰940萬元



▲東森新聞台「1700東森晚間新聞」節目以「謝龍介報天氣 笑稱穿搭術像綁肉粽」為標題播出之內容，涉於新聞置入政治人物被罰40萬元。（圖／NCC提供）



記者陳世昌／台北報導



國家通訊傳播委員會(NCC)4日決議對10家電視台內容違規案做出處分，總計14件違規案共計罰金940萬元，其中有11件違規案的內容都是同一件商品的節目廣告化；單一電視則是高點電視3件違規被罰240萬最多；謝龍介的「政治置入」被罰40萬元。



NCC表示，7家電視台包括，三立台灣台、中天娛樂台、TVBS歡樂台、MUCH TV、 TVBS、衛視中文台、高點電視台、好萊塢電影台等頻道，因涉及違反衛星廣播電視法第30條節目應能明顯辨認，並與其所插播之廣告區隔規定，分別核處新臺幣60萬至100萬元。





▲台視「綜藝3國智」節目涉違反廣播電視法電視節目廣告區隔與置入性行銷及贊助管理辦法規定，被罰20萬元。（圖／NCC提供）



台視因播出「綜藝3國智」節目涉及違反廣播電視法第34條之3第2項授權訂定之電視節目廣告區隔與置入性行銷及贊助管理辦法規定，核處新臺幣20萬元。



NCC電台與內容事務處簡任視察陳書銘表示，電視新聞依法不能做任合置入，東森新聞台「1700東森晚間新聞」節目以「謝龍介報天氣 笑稱穿搭術像綁肉粽」為標題播出之內容，涉及違反衛星廣播電視法第31條第2項不得於新聞置入之規定，核處新臺幣40萬元。



▲TVBS歡樂台 「FUN 心過生活」節目與廣告時段間及片尾搭配顯示諮詢專線,涉有明顯促銷及宣傳商品之意涵，被罰60萬元。（圖／NCC提供）











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