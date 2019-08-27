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蘋果醫療保健領域再跨步！與全美最大電子健康紀錄供應商合作

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▲▼Allscripts。（圖／取自Allscripts官網）

▲Allscripts為全美最大的電子健康紀錄平台供應商之一。（圖／取自Allscripts官網）

記者王曉敏／綜合外電報導

儘管日前蘋果健康團隊遭爆內部衝突及大量老員工高調離職等負面消息，不過蘋果仍持續在醫療保健領域取得新進展。據外媒報導，蘋果已與電子健康紀錄（EHR）供應商Allscripts建立起合作關係，未來蘋果的「健康紀錄」（Health Records）功能將能與Allscripts的平台和設備相連接。

據Healthcare Dive報導，蘋果與Allscripts的合作，將使未來蘋果iOS的「健康」（Health）應用程式中多出一欄能夠查看來自Allscripts的醫療保健數據。目前，Allscripts已經測試了與蘋果健康紀錄的整合，其中包括加州的Sharp HealthCare醫療系統、伊利諾伊州的Blessing Health及佛羅里達州最大的醫療機構之一的Sarasota Memorial Health Care。

Allscripts擁有超過5100個客戶，是全美最大的EHR供應商之一。達成與Allscripts的夥伴關係是蘋果的重要進展，因為蘋果始終希望能簡化患者查看自身健康數據的方式。一年前蘋果就曾宣布其健康平台已支援80個醫療系統，但蘋果能夠與Allscripts的EHR整合，將使更多醫療系統更容易支援蘋果的健康平台。

Allscripts執行長布萊克（Paul Black）認為，與蘋果達成協議能夠鼓勵患者更多地參與醫療保健，「透過iPhone上的健康記錄，患者可以成為他們自己護理團隊中更活躍的成員，」他在聲明中表示，「iPhone上的健康記錄使個人能夠指導他們自己的健康數據的存儲和使用方式。」

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關鍵字：蘋果,健康,醫療保健,Allscripts,EHR

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