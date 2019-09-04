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Apple Watch新專利出爐　你的手腕紋理就是密碼！

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▲▼Apple Watch。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Apple Watch三項新專利出爐。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

有配戴Apple Watch的使用者都知道，在繫緊錶帶後仍需要在錶面輸入密碼，才能使用Apple Watch；不過現在Apple Watch有一項有趣的專利出爐，那就是Apple將在錶帶上置入生物辨識感測器，透過掃描你的手腕紋理作為開啟手錶功能的密碼。

根據9to5mac網站指出，Apple有可能會在手錶主體或是錶帶上置入生物辨識感測器，在使用者戴上Apple Watch後感測器將與機體上的處理器連動，辨識手腕附近的皮膚紋理圖案，透過這樣的方式，可以在配戴上手錶後立即解鎖。

除了手錶解鎖外，Apple還有另外一項錶帶專利，那就是讓你的錶帶變得像跑馬燈！這項功能比較像是運動追蹤顯示的延伸，以往使用者要確認自己每日的運動量，或者是運動量有沒有達標，都要透過手錶的App功能查看，不過現在這項功能延伸到了錶帶上。

舉例來說，你現在運動了X分鐘或是燃燒了Y卡路里，都會顯示在錶帶上，不必再戳戳螢幕才能獲得運動量資訊。在這項專利中，錶帶可能會用數字或是狀態燈的方式來呈現。

在Apple對於這項專利的描述中提到，會有這樣的構想，是因為有些用戶在查看運動量時，可能不想被旁人瞥見自己的數據。

事實上，Apple Watch還有第三項錶帶專利—自緊帶。如果是肺腸在乎心率數據的使用者都會知道，必須要將錶帶拉緊才能較準確的做心率監測，尤其是在運動訓練期間；而Apple Watch的這項專利，不僅僅是一個鬆緊帶功能，而是一個「機動帶」。

試想一下，過去無論是配戴傳統或是智慧錶，如果錶帶過緊有可能會在皮膚上印出壓痕，有時甚至會拉扯手上毛髮；但如果太鬆，錶帶可能沿著用戶的手腕滑動，有時候甚至會造成煩躁感。

而Apple Watch的這項專利則是在錶帶上放置了1個以上的致動器，在自動繫緊錶帶後可以讓使用者收集更精準的數據，但又不會過緊或過鬆。

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