自稱墨綠、討厭外省人挨批　柯文哲：我最沒有省籍對立

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲接受廣播專訪時，自稱底色還是綠色「沒有變」，接著一席「討厭外省人」的言論掀起各界討論。事隔一日柯文哲解釋，因為出身228家族，因此小時候家裡的氛圍就是那樣，但228至今也70年過去，「所有的仇恨可以過去就讓它過去」；至於挨批操弄省籍對立，柯說，「我是已經是最沒有省籍對立的人」。

對於專訪時稱「討厭外省人」，柯文哲4日受訪時說，自己是228家族，「你要知道，我們小時候那種家族的氛圍，不喜歡外省人」，但柯說，那是上一代的故事，這也是為什麼他會講「我們有不一樣的過去，啊有共同的現在，到底要不要走向共同的未來？」

柯文哲說，所他每次講說自己是墨綠出身的沒有錯，但是你當台北市長還是要服務所有的人，也還好自己當過台大的醫生，病人送到急診處來不會問他你民進黨還國民黨的，還是每個都要看，「用這種心態來處理台北市政，簡單多了，我不管你是民進黨還國民黨的議員，講的有道理我都幫你做，用這種心態去做事就好辦」。

至於目前的態度，柯文哲說，民國36年228到現在也70年了，「其實是這樣，所有的仇恨可以過去就讓它過去」，像他爸爸每年228時間到會哭，但兒子根本就不知道跑到哪裡去玩了，那對他來講就很遙遠，「但是對我父親那沒辦法，那是他的故事，對我來講是我爸爸存在一天對我還是有影響」。

至於是否要搶回綠營的選票？柯文哲表示，不是說搶回，不要每次都票不票的，反正該怎麼做就怎麼做；至於被批評操弄省籍對立，柯表示，「我跟你講，還好，我是已經是最沒有省籍對立的人」。

▲柯文哲 。（圖／記者黃克翔攝）